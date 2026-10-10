Đội tuyển bay hơn 4.000 km tới Việt Nam để thua 38 bàn

U17 nữ Bắc Mariana nhận tới 38 bàn thua tại bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027. Ảnh: NMIFA.

Tối 8/10, U17 nữ Bắc Mariana thua Việt Nam 0-20 trên sân Bà Rịa (TP.HCM) tại bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027. Trước đó, ngày 5/10, đội thua Kyrgyzstan 0-18. Sau hai lượt, Bắc Mariana thủng lưới 38 bàn và chưa ghi được bàn nào.

Cách biệt về trình độ này phản ánh hai khó khăn của bóng đá nữ trên quần đảo này: ít cơ hội gặp đối thủ mạnh và những cơn bão liên tiếp tàn phá cơ sở vật chất.

Ít cơ hội cọ xát, sân tập bị bão tàn phá

Bắc Mariana là lãnh thổ tự quản thuộc Mỹ, gồm 14 đảo ở phía tây Thái Bình Dương, chỉ có khoảng hơn 40.000 dân. Với quy mô đó, các cầu thủ nữ hiếm khi được thi đấu với những đối thủ trình độ cao.

Trước khi sang Việt Nam, đội tập huấn tại Philippines từ 25/9 đến 2/10. Liên đoàn Bóng đá Quần đảo Bắc Mariana (NMIFA) cho biết các cầu thủ nữ hiếm khi được thi đấu với những đội có trình độ như Tuloy FC (Philippines), nên xem đợt tập huấn là dịp cải thiện kỹ năng và chuẩn bị tâm lý cho vòng loại U17 nữ châu Á 2027.

Bên cạnh những khó khăn về cơ hội cọ xát, thiên tai cũng là rào cản đối với niềm đam mê bóng đá của các cô gái tại quần đảo nhỏ này. Theo Marianas Press, siêu bão Sinlaku hồi tháng 4 từng làm hư hại nghiêm trọng Trung tâm Huấn luyện Bóng đá Bắc Mariana ở Koblerville (đảo Saipan).

Hàng rào, ghế cầu thủ, nhiều khung thành và một phần khán đài bị phá hỏng, 6 cột đèn vẫn đứng nhưng toàn bộ bóng đèn hư hại. Giải bóng đá trẻ mùa xuân phải hoãn. Từ 17/4, các HLV ra sân dọn mảnh vỡ để khôi phục nơi tập luyện.

Các cầu thủ U17 nữ Bắc Mariana ít có cơ hội cọ xát với đối thủ mạnh ở quê nhà, nơi sân bóng nhiều lần bị bão tàn phá. Ảnh: NMIFA.

Đây không phải lần đầu thiên tai tàn phá nơi đây. Năm 2018, siêu bão Yutu cũng từng tàn phá trung tâm này, chỉ hơn ba tháng sau khi khánh thành. Hậu quả của bão Yutu còn kéo dài nhiều năm.

Đến tháng 1/2026, trường trung học cơ sở Hopwood (Saipan) mới được lắp hai khung thành mới sau thời gian dài dùng khung tạm không lưới. Giáo viên thể dục của trường phải tự bỏ tiền mua vật liệu, cùng người dân làm khung thành mới trong hai tuần.

Trước khi có khung thành mới, đội bóng đá nữ trường Hopwood vẫn giành chức vô địch giải liên trường năm học 2025-2026. Đội hình vô địch ấy có Angel Venece Gestole Calayag và Princess Gabriel Esteban Gariguez, hai cầu thủ cùng U17 nữ Bắc Mariana dự vòng loại châu Á 2027 tại Việt Nam.

Nỗ lực phát triển bóng đá

Bóng đá nữ Bắc Mariana cũng có khởi đầu khá khiêm tốn. Trong một cuộc phỏng vấn do Liên đoàn Bóng đá Đông Á (EAFF) đăng tải năm 2016, ông Jerry Tan, hiện là Chủ tịch NMIFA, cho biết những đội nữ đầu tiên chủ yếu gồm giáo viên người Mỹ trong độ tuổi 30, sống hoặc làm việc tại Saipan.

Năm 2009, khi các cầu thủ lớn tuổi gặp khó khăn trong việc tiếp tục thi đấu, ông tìm cách tuyển thêm những cô gái chơi bóng rổ. Họ được mời thử thi đấu futsal trên sân bóng rổ vào buổi tối, từng bước bổ sung lực lượng trẻ cho đội tuyển. Theo Tan, các chương trình thể thao đồng đội trên đảo thời bấy giờ chủ yếu dành cho nam giới, còn phụ nữ và trẻ em gái có ít lựa chọn.

Từ khi thành lập năm 2005, NMIFA đã phát triển các giải trẻ, nam, nữ và học đường. Trên trang giới thiệu, liên đoàn công bố hơn 900 cầu thủ đăng ký ở nhiều lứa tuổi, hơn 300 tình nguyện viên và sáu CLB thành viên.

Báo cáo bóng đá cộng đồng năm 2024 của AFC cũng ghi nhận giải trẻ TakeCare có 74 đội vào mùa xuân và 68 đội vào mùa thu, dành cho cả nam và nữ từ U6 đến U17. Hệ thống liên trường có 50 đội thuộc 27 trường. Giải nữ Dove chia nhóm theo trình độ, khuyến khích cả người nội trợ và người đi làm mới thử sức với bóng đá.

Bắc Mariana phát triển bóng đá từ trường học và các CLB địa phương, với hơn 900 cầu thủ đăng ký ở nhiều lứa tuổi. Ảnh: NMIFA.

Liên đoàn Bóng đá Quần đảo Bắc Mariana (NNMIFA là thành viên chính thức thứ 47 của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) từ tháng 12/2020, nhưng chưa phải thành viên FIFA nên đội tuyển không có thứ hạng FIFA và không được tham dự vòng loại World Cup.

Dù vậy, những nỗ lực phát triển bóng đá của NMIFA vẫn được ghi nhận. Năm 2017, ông Chung Mong-gyu, khi đó là thành viên Hội đồng FIFA, nhận định NMIFA đủ điều kiện gia nhập FIFA nhờ các chương trình phát triển và việc tích cực dự giải EAFF, AFC.

Hồi tháng 4/2025, Chủ tịch AFC Shaikh Salman cũng từng nhận xét Bắc Mariana có những tiến bộ về bóng đá đáng khích lệ chỉ sau vài năm, kể cả giai đoạn đại dịch Covid-19.

Với Bắc Mariana, tham dự được vòng loại U17 nữ châu Á đã là nỗ lực lớn của họ. Khoảng cách từ Bắc Mariana tới Hà Nội là hơn 4.000, không có chuyến bay thẳng, tạo rất nhiều rào cản cho quá trình di chuyển và hậu cần. Con đường hội nhập và phát triển của nền bóng đá này sẽ còn rất dài.

U17 nữ Bắc Mariana sẽ gặp Palestine ngày 11/10 trên sân Bà Rịa, ở lượt cuối bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027. Sau hai trận thua, đội không còn cơ hội giành vé dự vòng chung kết.