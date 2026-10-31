Đội tuyển Bắn súng Việt Nam dự Giải thế giới

Trịnh Thu Vinh (giữa) là niềm hy vọng ở các nội dung súng ngắn.

Giải vô địch Bắn súng thế giới 2026 quy tụ 1.055 xạ thủ đến từ 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là giải đấu mở đầu hành trình tranh vé dự Olympic 2028. Theo kế hoạch, 36 suất sẽ được trao cho 3 xạ thủ xuất sắc nhất ở mỗi nội dung trong tổng số 12 nội dung thi đấu tại giải.

Đội tuyển Việt Nam dự kiến có 14 xạ thủ tham dự, trong đó, Trịnh Thu Vinh và Lê Thị Mộng Tuyền tiếp tục là niềm hy vọng ở các nội dung súng ngắn và súng trường.