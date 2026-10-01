Đội tuyển Anh, mạnh nhưng vẫn chưa đủ

Đội tuyển Anh ở thời điểm hiện tại vẫn là một đội tuyển rất mạnh, với nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới trải đều cả 3 tuyến, được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên tài năng là Thomas Tuchel. Nhưng có vẻ như, để hướng tới những mục tiêu lớn thì sức mạnh của họ hiện tại vẫn là chưa đủ.

Sức ép thành tích tại đội tuyển Anh đang ngày một đè nặng lên Thomas Tuchel. (Nguồn: Wikimedia Commons)

Nói đội tuyển Anh đang có một thế hệ vàng cũng không quá, bởi họ đang có quá nhiều ngôi sao trong đội hình. Trên hàng công họ có những chân sút hàng đầu như Harry Kane, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ollie Watkins…; tuyến tiền vệ họ có những ngôi sao như Jude Bellingham, Elliot Anderson, Declan Rice, Morgan Rogers…; hàng thủ họ có những Marc Guehi, Reece James, Ben White, Harry Maguire… đều là những chốt chặn hàng đầu. Thậm chí ở vị trí thủ môn cũng thừa mứa những cái tên nổi bật như Jordan Pickford, Dean Henderson, Nick Pope, James Trafford…

Đó là lý do mà rất nhiều cái tên nếu ở những đội tuyển khác chắc chắn sẽ có suất đá chính, thậm chí là ngôi sao hàng đầu, nhưng ở đội tuyển Anh lại chỉ có thể xuất phát ở băng ghế dự bị như Eberechi Eze, Noni Madueke, Anthony Gordon, Kobbie Mainoo, Myles Lewis-Skelly… Bởi đơn giản là trong tay Thomas Tuchel đang có quá nhiều cầu thủ giỏi, thậm chí có thể chia làm 2 đội hình mà không suy giảm quá nhiêu sức mạnh.

Với sức mạnh và chiều sâu đội hình như vậy, có thể nói kinh ngiệm và tài năng của Thomas Tuchel đã được phát huy một cách thoải mái nhất có thể. Nhưng đáng tiếc là, những mục tiêu lớn như Euro, World Cup, hoặc thậm chí như UEFA Nations League 2026 - 2027 trước mắt vẫn chưa thể đến với họ. Cũng không phải là đội tuyển Anh không thể phát huy sức mạnh, chỉ đáng tiếc sức mạnh của họ dường như vẫn… thiếu một chút nữa để có thể vươn tới đỉnh cao.

Tại Euro 2024, họ đã “thiếu một chút” khi thất bại trước đội tuyển Tây Ban Nha với tỷ số sát sao trong trận chung kết; tại World Cup 2026, họ bị đội tuyển Argentina loại cũng với tỷ số sát sao ở vòng Bán kết; và nay ở tại UEFA Nations League 2026 - 2027, thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel cũng vừa thua đội tuyển Tây Ban Nha với tỷ số sát sao 2-3, dù đã có một đoạn thời gian dẫn bàn trước. Tất cả đều cho thấy một thực tế, đội tuyển Anh mạnh thì có mạnh, nhưng cái mạnh của họ vẫn là… chưa đủ.

Với lực lượng như đội tuyển Anh hiện tại, rất khó để nói cần tuyến nào mạnh thêm, bởi đơn giản là nhân sự mà họ đang có đã đủ mạnh, đủ phong phú, đủ chiều sâu rồi. Những ngôi sao mà Thomas Tuchel đang nắm trong tay hiện đều là trụ cột ở những câu lạc bộ hàng đầu thế giới, trải dài ở các giải đấu hàng đầu hiện nay. Điều đó giúp khả năng đáp ứng về mặt chiến thuật, khả năng thay người chiến thuật, thậm chí là khả năng kỳ vọng vào ngôi sao để thay đổi tình thế trận đấu… của đội tuyển Anh là rất tốt.

Như vậy, để có thể lấp đầy cái “thiếu một chút” ấy để vươn lên đỉnh cao của đội tuyển Anh, chỉ có dựa vào khả năng của huấn luyện viên là chính. Rõ ràng là với nhân sự của “Tam sự” hiện tại, họ đủ khả năng đánh bại bất cứ đối thủ nào, bởi lằn ranh thắng thua của họ với đối thủ hiện nay cũng chỉ là suýt soát. Qua đó có thể thấy, trọng trách của Thomas Tuchel ở thời điểm hiện tại là rất lớn.

Một trận thua với 1 bàn chênh lệch với đội tuyển Tây Ban Nha, với các chỉ số trận đấu hết sức cân bằng, chỉ có thể nói lên: hoặc các cầu thủ đội tuyển Anh không thể tập trung thi đấu trong cả trận, hoặc đơn giản là khả năng của Thomas Tuchel vẫn đang thấp hơn huấn luyện viên đối phương một bậc. Hiển nhiên, tất cả đều có khả năng khắc phục.

Cơ hội của Thomas Tuchel là vẫn còn, khả năng xoay chuyển tình thế với lực lượng mạnh như hiện tại vẫn rất lớn, vấn đề là vị huấn luyện viên này đủ khả năng nắm bắt hay không mà thôi. Có thể UEFA Nations League 2026 - 2027 vẫn chưa phải là giải đấu phán xét đối với ông, nhưng nếu không thể có thành tích tốt tại Euro 2028 sắp tới, chắc chắn khả năng mất việc Thomas Tuchel sẽ là rất cao.