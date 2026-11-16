Đội tuyển Anh chấm dứt chuỗi 42 trận bất bại của Tây Ban Nha

Trận đấu diễn ra với thế trận chủ động của đội khách. Harry Kane mở tỷ số trên chấm phạt đền ở phút cuối hiệp 1, sau khi bị Pau Cubarsi phạm lỗi trong vòng cấm. Sang hiệp 2, Ezri Konsa đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 53 từ quả phạt góc của Declan Rice. Chỉ 4 phút sau, Ben White tiếp tục ghi bàn, giúp Đội tuyển Anh dẫn trước 3-0.

Kane và đồng đội chấm dứt chuỗi trận bất bại kỷ lục của Đội tuyển Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha có cơ hội trở lại trận đấu khi Elliot Anderson của Đội tuyển Anh nhận thẻ đỏ ở phút 63 sau tình huống phạm lỗi với Lamine Yamal trong vòng cấm. Mikel Oyarzabal thực hiện thành công quả phạt đền, rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Phút 75, Nico Williams ghi bàn thứ hai cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, Đội tuyển Anh đã bảo vệ thành công lợi thế mong manh trong những phút còn lại.

Hãng tin Reuters ngày 16/11 cho biết, hai đội cùng kết thúc vòng bảng với 15 điểm, nhưng Đội tuyển Anh giành ngôi đầu bảng A3 nhờ hơn Tây Ban Nha về hiệu số bàn thắng bại. Cả hai đội đều giành quyền vào tứ kết.

Trên trang chủ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) xác nhận, thất bại trước Đội tuyển Anh đã chấm dứt chuỗi 42 trận bất bại của Tây Ban Nha, kéo dài từ tháng 3/2024. Trong giai đoạn này, đội bóng của HLV Luis de la Fuente đã giành chức vô địch EURO 2024 và World Cup 2026.