Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 8 và 9 Nghị định số 416/2026/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Khách hàng vay vốn hỗ trợ đất ở, hỗ trợ nhà ở bao gồm:

1. Hộ gia đình người dân tộc thiểu số là hộ có chủ hộ hoặc có vợ, chồng của chủ hộ là người dân tộc thiểu số theo quy định của pháp luật.

2. Hộ gia đình người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật về chuẩn nghèo trong từng thời kỳ, sinh sống ở thôn đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Khách hàng vay vốn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Cư trú tại địa phương nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú và có tên trong danh sách hộ gia đình được thụ hưởng chính sách cho vay hỗ trợ đất ở, cho vay hỗ trợ nhà ở do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Thành viên đại diện vay vốn của hộ gia đình có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

3. Có phương án sử dụng vốn phù hợp với mục đích vay vốn.

* Bạn đọc Đỗ Đình Liên ở khu phố Vũ Dương, phường Bồng Lai, TP Bắc Ninh, hỏi: Mức xử phạt hành chính đối với cá nhân có hành vi thải rác thải, nước thải trái quy định về bảo vệ môi trường được quy định như thế nào?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 412/2026/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

a) Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu, tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng;

b) Phạt tiền từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng đối với hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng;

c) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải, đổ nước thải không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng, trừ vi phạm quy định tại điểm d khoản này;

d) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải hoặc hệ thống thoát nước mặt; đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường; thải bỏ chất thải rắn phát sinh từ sinh hoạt vào ao hồ, kênh rạch, sông, suối, biển.

Ngoài bị phạt tiền, cá nhân còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả tùy theo hành vi vi phạm.