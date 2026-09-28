Đối tượng từng lãnh án tù vì cho vay 'tín dụng đen', lại tiếp tục 'ngựa quen đường cũ'

Chiều 28/9, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang tiến hành các thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam một đối tượng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Qua công tác nắm tình hình, sử dụng các nghiệp vụ, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng phát hiện Nguyễn Hải Đăng (SN 1992, trú phường Tương Mai, TP Hà Nội, hiện ngụ tại TP Đà Nẵng) có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thực hiện các quyết định đối với Nguyễn Hải Đăng.

Sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 22/9, Phòng CSHS triệu tập Nguyễn Hải Đăng để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng. Theo điều tra ban đầu, Đăng từng bị TAND quận Ngũ Hành Sơn (cũ), TP Đà Nẵng xử phạt 18 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” vào năm 2022; chấp hành xong án phạt tù tháng 12/2022.

Tháng 9/2025, Đăng từ Hà Nội vào Đà Nẵng, cư trú tại phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng) nhưng không đăng ký lưu trú, để hoạt động cho vay lãi nặng Đăng thuê người chạy quảng cáo trên mạng xã hội với nhiều nội dung như “Giải pháp tài chính khu vực Đà Nẵng”, “Tài chính linh hoạt 24/7”, “Tài chính Đà Nẵng”… để tìm kiếm người vay.

Khi có khách hàng tương tác, liên hệ Đăng trực tiếp tư vấn các gói vay. Khách đồng ý thì hai bên giao dịch. Số tiền Đăng cho khách vay thường từ 5 đến 200 triệu đồng, thu trước tiền góp 2 ngày và từ 5 - 10% tiền phí tùy trường hợp. Đăng chủ yếu hướng đến khách hàng tại TP Đà Nẵng. Một trong các gói vay được Đăng cho vay thời hạn 26 ngày, với lãi suất 30%/26 ngày (tương đương hơn 450%/năm).

Sau khi thỏa thuận, Đăng đến nhà, nơi làm việc hoặc địa điểm kinh doanh của người vay để giao tiền và yêu cầu người vay dùng điện thoại quay video việc giao, nhận tiền gửi cho Đăng. Người vay có hoạt động kinh doanh, Đăng yêu cầu cung cấp video cửa hàng, giấy tờ đăng ký kinh doanh và cho vay bằng hình thức chuyển khoản.

Hàng ngày, Đăng đi xe máy đến gặp người vay để thu tiền; nếu không gặp trực tiếp được thì yêu cầu người vay chuyển khoản. Nếu người vay không trả tiền đúng hạn, Đăng thường xuyên gọi điện đe dọa, gây áp lực, khủng bố tinh thần; đăng tải hình ảnh nhạy cảm của khách hàng lên mạng xã hội; đến nơi ở, nơi buôn bán, kinh doanh để đe dọa, yêu cầu trả tiền.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 9/2025 đến nay, Đăng cho hơn 50 người vay với hơn 300 lượt, tổng số tiền cho vay hơn 1 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.