Đối tượng truy nã về tội mua bán người đầu thú sau hơn 2 năm lẩn trốn

Trước đó, ngày 10/8/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định truy nã đối với Tạ Thị Hường, SN 1992, thường trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, để điều tra về tội “mua bán người” theo khoản 3, Điều 150 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Tạ Thị Hường tại cơ quan Công an.

Trong quá trình điều tra, ngày 2/8/2024, Hường bỏ trốn khỏi địa phương sang Myanmar sinh sống và làm việc, gây khó khăn cho công tác xác minh, truy tìm.

Sau khi đối tượng bỏ trốn, Công an tỉnh Điện Biên đã tích cực tuyên truyền gia đình, phối hợp vận động đối tượng chấp hành pháp luật, trở về đầu thú. Sau khi nhập cảnh trở về Việt Nam, ngày 16/9, đối tượng đã đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Điện Biên đầu thú.

Việc vận động thành công đối tượng truy nã lẩn trốn trong thời gian dài, có yếu tố nước ngoài trở về đầu thú góp phần phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật. Qua đó tiếp tục khẳng định sự chủ động, kiên trì của lực lượng Công an tỉnh Điện Biên trong công tác nắm tình hình, xác minh, truy tìm, vận động đối tượng, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.