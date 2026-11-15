Đối tượng truy nã trong vụ lừa đảo ô tô tại Vĩnh Long sa lưới tại Hải Phòng

Đối tượng truy nã Nguyễn Văn Cường.

Ngày 14/11, Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an xã Tân Minh vừa bắt giữ Nguyễn Văn Cường (SN 1974, đăng ký thường trú tại ấp Phú Mỹ, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp), là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long truy nã.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, Cường có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là một số xe ô tô của bà L.T.L. tại tỉnh Vĩnh Long. Sau khi vụ việc xảy ra, đối tượng bỏ trốn, di chuyển qua nhiều địa phương ở khu vực phía Bắc nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Ngày 6/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định truy nã số 6577 đối với Nguyễn Văn Cường.

Khoảng 20h ngày 13/11, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ Phòng, chống tội phạm Công an xã Tân Minh phát hiện, bắt giữ Cường khi đối tượng di chuyển qua địa bàn xã.

Công an xã Tân Minh đang hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý theo quy định của pháp luật.