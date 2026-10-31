Đối tượng truy nã đặc biệt trong vụ án trùm siêu xe Phan Công Khanh ra đầu thú

Ngày 31/10, Công an TPHCM thông tin về việc tiếp nhận Huỳnh Xuân Vấn (SN 1987), đối tượng bị truy nã về tội danh 'lừa đảo" trong vụ án liên quan đến Phan Công Khanh, ra đầu thú.

Trước đó, ngày 28/10, Vấn từ Thái Lan trở về Việt Nam bằng đường hàng không và ra đầu thú tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện để đối tượng trở về nước, phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.

Đối tượng truy nã đặc biệt Huỳnh Xuân Vấn ra đầu thú. Ảnh: CA

Làm việc với cơ quan công an, Vấn khai trong thời gian lẩn trốn ở nước ngoài, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, biết mình bị đưa ra xét xử vắng mặt trong vụ án liên quan đến trùm siêu xe Phan Công Khanh.

Vấn cho rằng một số lời khai của các đồng phạm cùng bị truy tố chưa phản ánh đúng bản chất sự việc cũng như các tình tiết liên quan đến vai trò của mình.

Lo ngại phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc, đồng thời mong muốn trực tiếp trình bày, làm rõ vai trò và trách nhiệm của bản thân trước pháp luật, Vấn đã chủ động liên hệ, đề nghị được trở về Việt Nam đầu thú.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đang tiếp tục lấy lời khai, sàng lọc và đánh giá chứng cứ nhằm xác định hành vi, vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân liên quan, bảo đảm việc giải quyết vụ án khách quan, toàn diện và đúng quy định pháp luật.

Vụ án liên quan trùm siêu xe Phan Công Khanh

Được biết, vụ án liên quan đến Phan Công Khanh (tức Khanh "Super"), Huỳnh Xuân Vấn và Mohamach Da Pha (31 tuổi, ngụ An Giang) đã trải qua 2 lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Ở giai đoạn điều tra ban đầu, Phan Công Khanh bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", còn Mohamach Da Pha bị truy tố về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Phan Công Khanh (tức Khanh "Super") và Mohamach Da Pha tại toà. Ảnh: Thanh Phương

Sau quá trình điều tra bổ sung, làm rõ hành vi và tội danh, cơ quan tố tụng xác định Phan Công Khanh và Mohamach Da Pha cùng bị truy tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, Công ty K-Super do Khanh làm người đại diện theo pháp luật, còn Vấn giữ chức Phó giám đốc. Do hoạt động kinh doanh thua lỗ, Khanh cùng Vấn và Mohamach Da Pha bàn bạc, sử dụng thủ đoạn gian dối, mượn hoặc nhận bán giúp nhiều siêu xe của các bị hại rồi mang đi bán hoặc cầm cố để chiếm đoạt tài sản với giá trị lớn.