Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết đã vận động thành công Dương Văn Huy (SN 1981, trú xã An Trường, TP Hải Phòng), đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Cướp tài sản”, ra đầu thú.

Dương Văn Huy tại cơ quan Công an. Ảnh CACC

Khoảng 11h10 ngày 20/9, Huy đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng trình diện sau thời gian lẩn trốn.

Theo tài liệu điều tra, ngày 15/3/2025, Huy có hành vi cướp tài sản tại thôn Ngọc Chử 1, xã An Trường. Sau vụ việc, người này không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan công an.

Ngày 12/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ra quyết định truy nã Huy về tội “Cướp tài sản”.

Trong quá trình truy tìm, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với chính quyền địa phương nhiều lần gặp gỡ, vận động gia đình thuyết phục Huy ra đầu thú.

Sau khi được công an và người thân vận động, Huy đã đến trình diện. Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.