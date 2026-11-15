Đối tượng trốn nã bị bắt giữ khi di chuyển qua Hải Phòng

Tổ Phòng, chống tội phạm Công an xã Tân Minh (TP Hải Phòng), mới phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1974, đăng ký thường trú tại ấp Phú Mỹ, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp).

Cường là đối tượng đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 6577 ngày 6/10/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Văn Cường có liên quan đến vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản là một số xe ô tô của bà L.T.L. tại tỉnh Vĩnh Long. Sau khi vụ việc xảy ra, đối tượng đã bỏ trốn, di chuyển qua nhiều địa phương ở khu vực phía Bắc nhằm trốn tránh sự phát hiện, truy bắt của cơ quan Công an.

Quá trình rà soát, nắm tình hình địa bàn, Công an xã Tân Minh đã phát hiện tung tích và tổ chức bắt giữ đối tượng khi Cường di chuyển qua địa bàn.

Công an xã Tân Minh đang hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan để bàn giao, xử lý Nguyễn Văn Cường theo quy định của pháp luật.