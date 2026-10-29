Đối tượng trộm xe máy sa lưới trên đường tẩu thoát

Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng bàn giao đối tượng Ngô Thành Phát và tang vật cho Công an xã Bình Sơn tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Tại thời điểm kiểm tra, nam thanh niên điều khiển xe mô-tô không gắn BKS khai tên là Ngô Thành Phát (2011, trú xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi). Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong cốp xe có một số giấy tờ cá nhân mang tên Hồ Thị Thu Hà (1982, trú xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Đáng chú ý, trong số giấy tờ này có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Honda SH Mode mang BKS 76C1-806.53. Tiến hành đối chiếu thông tin trên giấy đăng ký với phương tiện thực tế, lực lượng Công an xác định số khung RLHJK011XNZ727414 và số máy JK01E0339658 trùng khớp.

Từ những dấu hiệu bất thường trên, tổ công tác tập trung đấu tranh, làm rõ nguồn gốc chiếc xe. Biết không thể quanh co, Phát khai nhận đã cùng một đối tượng khác trộm chiếc mô-tô nói trên tại thôn Quang Trung (xã Bình Sơn).

Theo lời khai của Phát, đối tượng cùng Huỳnh Tấn Giỏi (2010, trú xã Bình Sơn) đi đến thôn Quang Trung thì phát hiện một chiếc xe Honda SH Mode BKS 76C1-806.53 dựng trước sân nhà nhưng không có người trông coi. Thấy trong nhà không có người, Phát nảy sinh ý định trộm cắp tài sản nên tìm cách lấy xe, còn Giỏi đứng bên ngoài cảnh giới.

Tiếp đó, Phát lẻn vào nhà lấy trộm chiếc chìa khóa điện tử để trên bàn ăn rồi quay ra dắt chiếc xe ra khỏi sân và nổ máy chở Giỏi rời khỏi hiện trường. Khi đến một đoạn đường vắng, cả hai kiểm tra cốp xe và phát hiện bên trong có một ví tiền cùng giấy đăng ký xe, giấy tờ tùy thân của chủ sở hữu, trong ví có khoảng 1,2 triệu đồng. Hai đối tượng đã sử dụng số tiền lấy được để ăn uống, tiêu xài cá nhân.

Sau khi chiếm đoạt chiếc xe, Phát tiếp tục sử dụng phương tiện này. Đến ngày 26-10, đối tượng một mình điều khiển xe từ xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) ra TP Đà Nẵng thì bị phát hiện, bắt giữ. Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an tạm giữ chiếc xe mô tô Honda SH Mode BKS 76C1-806.53 cùng các giấy tờ liên quan, gồm giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy phép lái xe hạng A1 mang số 511079001662 và một ví da, phục vụ công tác xác minh, xử lý vụ việc.

Qua xác minh với Công an xã Bình Sơn, lực lượng phòng CSHS xác định chiếc Honda SH Mode nói trên là tài sản của chị Hồ Thị Thu Hà. Ngay khi phát hiện bị mất xe để, chị Hà đã đến trụ sở Công an xã Bình Sơn trình báo.

Căn cứ tài liệu xác minh ban đầu, hành vi của Ngô Thành Phát có dấu hiệu của tội “Trộm cắp tài sản”. Do vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) nên sau khi làm rõ các thông tin ban đầu, Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng đã bàn giao đối tượng Ngô Thành Phát và tang vật cho Công an xã Bình Sơn tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.