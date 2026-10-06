Đối tượng trộm đồng hồ Rolex hơn 1,7 tỷ đồng khai gì?

Sáng 6/10, Công an phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ vụ trộm chiếc đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng và thu hồi tài sản.

Nguyễn Văn Thành Công được xác định trộm đồng hồ Rolex hơn 1,7 tỷ đồng

Trước đó, khoảng 7h ngày 3/10, Công an phường Ea Kao tiếp nhận tin báo của anh B. (29 tuổi, trú phường Ea Kao) về việc nhà bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm một chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Ea Kao chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành xác minh, truy xét, khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Sau gần 24 giờ điều tra, đến khoảng 3h ngày 4/10, lực lượng Công an xác định Nguyễn Văn Thành Công (SN 1996, trú phường Ea Kao) là người thực hiện vụ trộm. Đáng chú ý, Công và anh B. có mối quan hệ bạn bè, cùng làm ăn.

Theo lời khai ban đầu, do làm ăn thua lỗ, nợ nần và thiếu tiền, Công nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc đồng hồ sau khi biết anh B. sở hữu tài sản có giá trị lớn.

Nguyễn Văn Thành Công thực nghiệm hiện trường vụ trộm đồng hồ

Khoảng 3h45 ngày 3/10, lợi dụng lúc anh B. đang ngủ, Công đột nhập vào nhà từ khu vực ban công rồi lấy chiếc đồng hồ Rolex.

Sau khi lấy được tài sản, Công đưa chiếc đồng hồ về cất giấu trong phần mặt nạ phía trước của một chiếc xe máy của người bạn, với mục đích chờ thời cơ đem đi tiêu thụ.

Tuy nhiên, Công chưa kịp tiêu thụ chiếc đồng hồ thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ. Chiếc Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng cũng được thu hồi.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý Nguyễn Văn Thành Công theo quy định của pháp luật.'

Tên trộm sa lưới sau 24 giờ Trước đó, Báo Công lý đã thông tin, chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Ea Kao phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng xác minh, truy xét và thu hồi chiếc đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng.