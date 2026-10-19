Đối tượng tham gia đường dây đánh bạc trực tuyến sa lưới sau 9 tháng lẩn trốn

Trước đó, cuối năm 2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trực tuyến qua trang Bong88xxx, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 12/01/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá thành công đường dây này.

Trần Kỳ Sâm

Theo kết quả điều tra, giữa tháng 12/2025, Nguyễn Văn Huế (SN 1968, trú phường Phước Long, TP.HCM) đã cấp cho Trần Kiên Phát (SN 1973, trú phường Phú Thạnh, TP.HCM) một tài khoản cá cược cấp độ Master. Sau đó, Phát tạo các tài khoản cấp dưới rồi cấp cho các đối tượng khác, trong đó có Trần Kỳ Sâm. Quá trình xác minh, Cơ quan điều tra nhiều lần triệu tập nhưng Sâm không có mặt tại địa phương.

Các đối tượng tham gia đường dây đánh bạc trực tuyến bị Công an bắt giữ

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định truy tìm, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị Bộ Công an và Công an các địa phương tổ chức xác minh, truy tìm đối tượng. Tuy nhiên, Trần Kỳ Sâm đã di chuyển đến nhiều địa phương khác, không cư trú ổn định tại một địa điểm, gây khó khăn cho công tác truy tìm.

Sau 9 tháng lần theo các manh mối, ngày 16/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện Sâm đang lẩn trốn tại phường Bình Tây nên phối hợp với Công an phường này thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.