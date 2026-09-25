Đối tượng say rượu, đập vỡ gương ô tô sẽ bị xử lý như thế nào?

Ngày 24-9, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an phường Xuân Đỉnh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Đồng Công (sinh năm 1991, trú xã Đông Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên) để tiếp tục điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, tối 21-9, Công an phường Xuân Đỉnh tiếp nhận trình báo của anh T.M.Q. (sinh năm 1999, trú xã Phúc Thịnh, Hà Nội) về mâu thuẫn phát sinh khi tham gia giao thông.

Đối tượng gây sự, đập vỡ gương chiếu hậu ô tô của người khác đang khai báo tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Theo trình báo, vụ việc xảy ra lúc 15h30 cùng ngày tại khu vực trước cửa số nhà 155, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội, tài xế T.M.Q điều khiển ô tô biển số 30M-135.xx thì gặp một người đàn ông đang sang đường. Sau khi tài xế phanh xe, người đàn ông này có lời nói gây sự, rồi dùng tay đập vỡ 2 gương chiếu hậu của ô tô trước khi rời khỏi hiện trường.

Qua xác minh, Công an phường Xuân Đỉnh xác định, Nguyễn Đồng Công liên quan vụ việc và triệu tập đến trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan Công an, Công thừa nhận hành vi vi phạm và khai nhận trước khi xảy ra vụ việc đã sử dụng rượu, bia nên không kiềm chế được bản thân.

Hiện tại, Công an phường Xuân Đỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Trao đổi về vụ việc trên, luật sư Phạm Ngọc Thanh, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết, đối tượng có hành vi gây sự, đập vỡ gương chiếu hậu ô tô của người khác tại nơi công cộng là có dấu hiệu cấu thành tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tuy nhiên, việc xác định có cấu thành tội phạm hay không phải căn cứ vào toàn bộ diễn biến vụ việc, mức độ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các dấu hiệu cấu thành tội phạm theo Điều 318 Bộ luật Hình sự hiện hành.

Cụ thể, khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự quy định, người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 5 – 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Đối với những trường hợp thuộc khoản 2, Điều 318 như có tổ chức; dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách; gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng; xúi giục người khác gây rối; hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng; tái phạm nguy hiểm thì mức hình phạt là phạt tù từ 2 - 7 năm. Việc vụ việc cụ thể có thuộc khung này hay không cần được cơ quan có thẩm quyền xác định trên cơ sở chứng cứ.

Đáng chú ý, hành vi đập vỡ gương chiếu hậu còn có thể đặt ra trách nhiệm hình sự về tội “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” theo Điều 178, Bộ luật Hình sự hiện hành, nếu đủ các dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Theo khoản 1 Điều 178, trường hợp tài sản bị hủy hoại hoặc làm hư hỏng trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng, hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp theo luật định, có thể bị phạt tiền từ 10 – 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.