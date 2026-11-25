Ngày 25/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Minh Hải (SN 1973) mức án 14 năm tù về tội “Giết người”, 1 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” và 1 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”; tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 16 năm tù. Theo cáo trạng, tháng 10/2015, Nguyễn Minh Hải và chị N.T.T.H. sống với nhau như vợ chồng. Đến tháng 11/2024, cả hai chia tay nhưng vẫn giữ liên lạc. Đầu tháng 8/2025, Hải nhiều lần gọi điện cho chị H. nhưng không được trả lời nên nghi ngờ chị đang quen và sống chung với anh Đ.V.N. tại một phòng trọ trên đường Hồ Văn Tư, phường Thủ Đức, TP.HCM.

Bị cáo Hải tại tòa

Khoảng 9 giờ ngày 21/8/2025, Hải đến gặp chị H. hỏi lý do không nghe điện thoại. Chị H. cho biết không còn tình cảm với Hải nên người này bỏ về.

Do bực tức, ghen tuông, Hải mang theo thùng đồ nghề của thợ sơn, bên trong có một cây búa rìu và chai nhựa dung tích 5 lít. Hải điều khiển xe máy đến cây xăng gần ga Sóng Thần, mua 50 ngàn xăng đổ vào chai rồi đến quán cà phê gần phòng trọ của anh N. ngồi uống nước.

Quan sát thấy xe máy của chị H. dựng trước cửa phòng trọ, Hải để xe tại quán cà phê, đi bộ đến dùng búa rìu đập phá cửa phòng, tạo một lỗ thủng để nhìn vào bên trong. Thấy anh N. trong phòng, Hải lấy chai xăng tạt vào cửa, sau đó bật hộp quẹt Zippo ném vào qua khe cửa.

Lửa bùng cháy, một người dân đang ngồi uống cà phê phát hiện, tri hô mọi người đến ngăn cản và giật cây búa rìu khỏi tay Hải. Trong lúc giằng co, anh N. và chị H. mở cửa phòng chạy thoát ra ngoài.

Hải bỏ chạy ra đường Hồ Văn Tư thì phát hiện chiếc xe máy người dân dựng bên lề đường, chìa khóa vẫn cắm trên xe. Hải lấy chiếc xe, điều khiển về khu vực Long Hải, TP.HCM để trốn.

Sau khi nhận tin báo, Công an phường Thủ Đức kiểm tra hiện trường, ghi nhận xe Honda Vision của chị H. và một tủ đông hiệu Sanaky bị cháy, hư hỏng. Ngày 22/8/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát hiện, đưa Hải về làm việc và thu giữ chiếc Honda bị chiếm đoạt.

Kết luận định giá xác định các bộ phận xe Honda Vision và tủ đông bị hư hỏng có tổng trị giá 12,45 triệu đồng; chiếc Honda lấy của người dân làm phương tiện chạy trốn trị giá hơn 7,1 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Hải thừa nhận hành vi phạm tội. Chị H.và anh N. từ chối giám định thương tích, không yêu cầu bồi thường. Chủ xe Honda bị trộm đã nhận lại xe và không yêu cầu bồi thường.