Đối tượng nguy hiểm sa lưới sau 32 năm đổi tên, trốn truy nã

Ngày 12/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, vừa bắt giữ đối tượng trốn truy nã hơn 32 năm và di lý về địa phương.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 10/1989 đến tháng 2/1991, Lương Quốc Tuấn (SN 1970, trú tại xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ - nay là tỉnh Quảng Trị) thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản của công dân. Từ tháng 1 đến tháng 3/1991, Tuấn một mình hoặc cùng đồng bọn thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa.

Một trong những vụ gây án đáng chú ý là vào tháng 10/1989, Tuấn tham gia trộm 23 chỉ vàng tại chùa Giác Hải (tỉnh Khánh Hòa), rồi mang về Quảng Bình tiêu thụ. Ngày 01/12/1990, Tuấn thực hiện vụ trộm cắp bò tại địa bàn tổ Lý Ninh (thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ). Khi bị phát hiện, Tuấn trả lại tang vật là con bò rồi bỏ trốn.

Bị can Lương Quốc Tuấn bị truy nã từ 32 năm trước.

Ngoài ra, Tuấn còn thực hiện thêm một số vụ chiếm đoạt, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Cụ thể, vào ngày 18/12/1990, Tuấn cùng đồng phạm lấy trộm một khẩu súng ký hiệu CKC tại một đơn vị, rồi đem bán vào năm 1991.

Từ tháng 2/1990 đến tháng 4/1991, Tuấn nhặt được một khẩu súng ngắn K54 cùng 7 viên đạn, đem cất giấu và sử dụng. Vào ngày 23/4/1991, Tuấn bị bắt quả tang về hành vi “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Đang trong quá trình điều tra, Tuấn manh động, liều lĩnh bỏ trốn.

Ngày 26/4/1991, Công an thị xã Đồng Hới ra lệnh truy nã Tuấn. Không lâu sau, Tuấn bị bắt giữ. Ngày 27/2/1992, TAND tỉnh Quảng Bình tuyên phạt Tuấn 10 năm 6 tháng tù giam. Trong lúc thi hành án, do mắc bệnh hiểm nghèo, Tuấn được cho về nhà để chữa bệnh, nhưng sau đó đối tượng bỏ trốn.

Ngày 17/01/1994, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình (cũ) truy nã Tuấn về tội “Trộm tài sản xã hội chủ nghĩa”. Cái tên Lương Quốc Tuấn gắn với quá khứ phạm tội trong hồ sơ truy nã kéo dài qua nhiều năm. Lực lượng Công an qua hơn 3 thập kỷ luôn chú trọng các trường hợp bị can truy nã nguy hiểm và tích cực xác minh, điều tra.

Tuấn trốn vào miền Nam, đến vùng biển Long Hải, thị xã Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TP.Hồ Chí Minh) sinh sống dưới cái tên Lương Xuân Hùng, có vợ và 2 người con trai.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ Lương Quốc Tuấn (ở giữa) sau 32 năm thực hiện quyết định truy nã.

Tuy nhiên, người thân của Hùng đã rời khỏi nơi cư trú từ nhiều năm trước, không rõ chuyển đi đâu. Kiên trì theo dấu, Công an xác định được 2 người con trai của Hùng có thông tin quê quán tại Hà Tĩnh. Trong khi dữ liệu quê quán của Hùng không rõ ràng.

Qua đối chiếu, so sánh, thu hẹp dần các thông tin, cử nhiều tổ công tác về các địa phương để lần theo từng manh mối, lực lượng Công an cũng dần làm rõ vỏ bọc của đối tượng và xác định được danh tính của Hùng chính là Lương Quốc Tuấn.