Đối tượng nào được Bộ Y tế đề xuất BHYT chi trả khám sức khỏe định kỳ?

Dự thảo thông tư quy định đối tượng, điều kiện, mức thanh toán và danh mục dịch vụ kỹ thuật khám sức khỏe định kỳ được quỹ BHYT chi trả.

Việc khám sức khoẻ định kỳ được tổ chức ở đâu?

Theo Bộ Y tế, đối tượng được Quỹ BHYT thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ là người có thẻ BHYT thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, c, đ khoản 2 Điều 69 Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15/5/026 của Chính phủ được Quỹ BHYT thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ trong phạm vi quyền lợi BHYT bao gồm:

Người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và không thuộc đối tượng quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều 69 Nghị định số 165/2026/NĐ-CP của Chính phủ;

Người thuộc nhóm tự đóng BHYT theo quy định tại khoản 5 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế, sinh viên, học viên sau đại học, các đối tượng khác và không thuộc đối tượng quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều 69 Nghị định số 165/2026/NĐ-CP;

Trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định của pháp luật về công tác y tế trường học.

Về điều kiện thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ, Bộ Y tế đề xuất Quỹ BHYT thanh toán tối đa một lần khám sức khỏe định kỳ hoặc kiểm tra sức khoẻ trong một năm cho mỗi đối tượng. Nội dung khám sức khoẻ định kỳ, kiểm tra sức khoẻ thực hiện theo quy định, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Đại học Quôc gia Hà Nội Cơ sở Linh Đàm thăm khám sức khoẻ cho học sinh trưởng THCS Hoàng Liệt, Hà Nội. Ảnh: TB

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra sức khỏe là cơ sở có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT với cơ quan bảo hiểm xã hội như sau:

Trạm y tế cấp xã, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc cấp ban đầu và cấp cơ bản dưới 50 điểm được tiếp nhận khám, kiểm tra đối với tất cả các đối tượng;

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT thuộc cấp cơ bản trên 50 điểm và cấp chuyên sâu được tiếp nhận khám đối với người có đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở.

Dự thảo nêu rõ, việc khám sức khỏe định kỳ hoặc kiểm tra sức khoẻ được tổ chức tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc tổ chức khám lưu động tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, nơi cứ trú theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Một số đối tượng đặc thù là người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, người trên 80 tuổi, người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội không thể đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thể được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức khám lưu động tại nơi cư trú theo phân công nhiệm vụ của chính quyền địa phương và khả năng thực tế của địa phương.

Trạm y tế cấp xã tổ chức kiểm tra sức khoẻ cho trẻ em, học sinh, sinh viên theo quy định về y tế trường học và chăm sóc sức khoẻ ban đầu và được ký hợp đồng hỗ trợ chuyên môn về nhân lực, thiết bị y tế với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để bảo đảm điều kiện khám sức khỏe định kỳ theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Người tham gia BHYT, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện thủ tục khám, giám định, thanh toán, quyết toán chi phí khám sức khỏe định kỳ theo quy định của pháp luật về BHYT.

Đối với các dịch vụ kỹ thuật cận lâm sàng, tuỳ theo yêu cầu chuyên môn và tình trạng sức khỏe của người được khám, bác sỹ khám quyết định việc sử dụng lại thông tin, kết quả khám sức khoẻ, khám bệnh, chữa bệnh trước đó của người bệnh hoặc chỉ định mới, chỉ định bổ sung.

Đề xuất BHYT chi trả tối đa 350.000 đồng/người/năm để khám sức khỏe định kỳ

Chi phí khám sức khỏe định kỳ đối với người trên 18 tuổi bao gồm tiền công khám, chi phí thực hiện dịch vụ kỹ thuật, chi phí cập nhật hồ sơ quản lý sức khoẻ theo lộ trình cân đối quỹ bảo hiểm y tế. Mức thanh toán tối đa cho 01 lần khám sức khoẻ định kỳ đối với người trên 18 tuổi không vượt quá 350.000 đồng/người/lần/năm;

Theo dự thảo, với người trên 18 tuổi, danh mục dịch vụ kỹ thuật được BHYT chi trả gồm nhiều nội dung khám và xét nghiệm cơ bản.

Cụ thể, mỗi lần khám có thể gồm tiền công khám với mức tối đa 105.200 đồng; xét nghiệm công thức máu tối đa 51.700 đồng; đường máu và creatinin mỗi loại tối đa 23.300 đồng; xét nghiệm triglyceride, cholesterol toàn phần và HDL-cholesterol mỗi loại tối đa 29.100 đồng.

Ngoài ra còn có xét nghiệm men gan ASAT, ALAT; tổng phân tích nước tiểu; siêu âm ổ bụng và chụp X-quang ngực thẳng. Một số xét nghiệm không áp dụng đại trà mà thực hiện tùy hướng dẫn chuyên môn và tình trạng thực tế của người được khám.

Khám sức khoẻ định kỳ cho người dân phường Kim Liên. Ảnh: TB

Chi phí khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra sức khoẻ đầu năm học đối với người từ 6-18 tuổi theo năm học không quá 250.000đồng/người/năm;

Chi phí khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra sức khoẻ đầu năm học đối với trẻ em dưới 6 tuổi theo năm học, mức thanh toán tối đa là 200.000 đồng/người/lần/năm.

Dự thảo cũng nêu rõ, các mức trên là giới hạn chi trả của Quỹ BHYT theo dự thảo, không có nghĩa người dân sẽ được nhận khoản tiền này. Việc thanh toán thực tế căn cứ vào các dịch vụ nằm trong danh mục được BHYT chi trả và chi phí phát sinh trong lần khám.

Nếu người dân yêu cầu thực hiện thêm các dịch vụ ngoài phạm vi khám sức khỏe định kỳ, phần chi phí này sẽ do người dân tự thanh toán.

Trường hợp qua khám sức khỏe định kỳ phát hiện bệnh và người có thẻ BHYT được chỉ định điều trị ngay, chi phí điều trị tiếp tục được BHYT thanh toán theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT của người đó.

Bộ Y tế đề xuất các cơ sở sử dụng lại kết quả khám trước đó khi phù hợp, thay vì chỉ định lại các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh hoặc dịch vụ cận lâm sàng không cần thiết.

Kết quả khám và các xét nghiệm sẽ được đồng bộ vào Sổ sức khỏe điện tử, đồng thời liên thông với dữ liệu của những lần khám chữa bệnh trước và sau đó...