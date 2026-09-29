Đối tượng mặc giáp tự chế, dùng dao tấn công 2 cán bộ Công an tại Thái Nguyên

Cảnh sát cơ động khống chế đối tượng dùng dao gây thương tích cho 2 cán bộ Công an.

Ngày 29/9, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vào khoảng 19h15 ngày 26/9, Công an xã Tân Kỳ nhận được tin báo của anh Hoàng Phúc Hợi (SN 1991, trú tại thôn Hòa Hợp, xã Tân Kỳ) về việc ông Hoàng Hữu Lai (SN 1971, trú cùng thôn) đến nhà xin ở nhờ vài ngày.

Gia đình anh Hợi nhiều lần yêu cầu ông Lai trở về nhà nhưng người này không chấp hành. Sau đó, ông Lai vào phòng ngủ của con trai anh Hợi, khóa trái cửa và cố thủ bên trong.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Kỳ cử 2 cán bộ đến hiện trường xác minh, vận động ông Lai hợp tác. Tuy nhiên, người này tiếp tục không chấp hành và cố thủ trong phòng.

Khi cán bộ Công an xã mở cửa để tiếp cận, ông Lai bất ngờ dùng dao chọc liên tiếp qua khe cửa, khiến 2 cán bộ Công an xã Tân Kỳ bị thương ở tay. Sau đó, đối tượng tiếp tục đóng, khóa cửa và cố thủ bên trong.

Trong quá trình chống đối, ông Lai mặc áo giáp tự chế bằng các tấm nhôm và lốp xe mô tô, đồng thời sử dụng dao làm hung khí.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thái Nguyên nhanh chóng huy động 17 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Tân Kỳ triển khai phương án xử lý.

Lực lượng chức năng tổ chức bảo đảm an toàn cho người dân và cán bộ, chiến sĩ; đồng thời kiên trì tuyên truyền, vận động, thuyết phục đối tượng chấp hành. Các biện pháp nghiệp vụ cũng được triển khai nhằm kiểm soát tình hình, ngăn ngừa nguy cơ đối tượng tiếp tục sử dụng hung khí gây thương tích.

Sau nhiều giờ cố thủ, đến khoảng 1h ngày 27/9, lực lượng Cảnh sát cơ động đã khống chế được Hoàng Hữu Lai.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.