Đối tượng gây rối trật tự công cộng bị bắt giữ

Theo Công an TP. Hải Phòng, trước đó, ngày 5/10/2026, Nguyễn Đức Huệ (sinh năm 2007, thường trú tại xã Cẩm Giàng, Hải Phòng) bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng truy nã về tội "Gây rối trật tự công cộng", quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Qua theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng (Phòng Cảnh sát hình sự) đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Đức Huệ tại thôn Ngọc Liên, xã Cẩm Giàng, Hải Phòng.

Hiện CSĐT Công an TP. Hải Phòng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hải Phòng vừa bắt giữ đối tượng bị truy nã về tội gây rối trật tự công cộng.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP. Hải Phòng kêu gọi vận động các đối tượng truy nã hãy nhanh chóng sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của Nhà nước.

Người dân khi có thông tin về các đối tượng truy nã cần báo ngay về Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP. Hải Phòng (địa chỉ: Số 10 Đà Nẵng, phường Gia Viên, Hải Phòng).