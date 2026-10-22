Đối tượng dùng điện 220V chích cô gái do mâu thuẫn bị khởi tố tội giết người

Trước đó, xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, An đã sử dụng bộ dây điện tự chế dùng để diệt chuột rồi cắm vào nguồn điện sinh hoạt 220V của gia đình, cố ý dí điện vào người chị L.T.H. (SN 1996), người thuê kios của gia đình An để kinh doanh thuốc tây. Hành vi của An đã khiến chị H. bị thương phải đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Nguyễn Hồng An bị Công an bắt giữ

Chị H. sau đó đã làm đơn trình báo đến Công an xã Kỳ Hoa. Nhận được tin báo, Công an xã Kỳ Hoa đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi của đối tượng.

Ngày 20/10, căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng An về tội “Giết người”.

Sau khi tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu do Cơ quan Cảnh sát điều tra chuyển đến, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã kiểm tra, đánh giá các chứng cứ và nhận thấy có đủ căn cứ để phê chuẩn các quyết định nói trên.

Ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thi hành lệnh bắt đối với bị can Nguyễn Hồng An để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.