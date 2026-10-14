Đối tượng đột nhập nhà cô ruột trong đêm, trói và doạ giết rồi cướp số vàng trị giá 400 triệu đồng

Tang vật cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Anh Tầm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng ngày 12/10, Cường dùng xà beng cạy cửa đột nhập vào nhà bà L.T.T (cùng trú tại địa phương, cô ruột Cường) để tìm tài sản lấy trộm.

Cường đi lên phòng ngủ trên lầu thì thấy bà T. đang nằm ngủ, sợ bị phát hiện nên nảy sinh ý định khống chế để chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện, Cường xông vào đè lên người bà T. rồi đe dọa sẽ giết nếu tri hô, nên người này nằm im. Sau đó, Cường lột 2 chiếc vòng vàng 24K trên tay và sợi dây chuyền vàng 18K trên cổ cô ruột.

Không dừng lại ở đó, Cường tiếp tục dùng dây trói tay, dùng khăn nhét vào miệng bà T. và dùng gối che mặt của bà T. lại rồi mở tủ quần áo trong phòng lấy 11 chiếc nhẫn vàng 24K, 1 sợi dây chuyền vàng 18K, 12 chiếc vòng simen, 1 lắc tay vàng 18K, 1 đôi bông tai vàng 18K, đồ trang sức bằng bạc trị và 13,4 triệu đồng tiền mặt. Tổng số tài sản Cường cướp được khoảng trên 400 triệu đồng.

Sau khi lấy tài sản xong Cường tẩu thoát khỏi hiện trường, còn bà T. tự cởi trói rồi điện thoại cho người thân biết và trình báo Công an xã Chợ Vàm.

Đối tượng Cường tại cơ quan công an. Ảnh: Anh Tầm.

Qua làm việc với bị hại, lực lượng Công an nhanh chóng xác định Cường và mời về trụ sở làm việc. Tại Cơ quan Công an, bước đầu Cường đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của bản thân.