Đối tượng đột nhập khách sạn ở Lào nổ súng bắn đối thủ bị bắt trên đường trốn sang Trung Quốc

Ngày 15/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đình Giang (SN 1995, trú tại TP Hà Nội) về tội “Giết người”.

Công an tỉnh Quảng Trị đấu tranh, khai thác bị can Nguyễn Đình Giang.

Trước đó, vào ngày 03/9/2026, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị về việc anh Phạm Anh Tuấn (SN 1995, trú tại TP Hải Phòng) nhập viện cấp cứu do bị bắn 2 phát súng vào vùng bụng và đùi.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Phòng Cảnh sát Hình sự nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra. Công an xác định, vào sáng 02/9/2026, anh Tuấn đang ngủ tại phòng số 45, khách sạn Viêng Khăm (huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) thì bị một đối tượng bịt mặt xông vào phòng, nổ súng gây thương tích nặng rồi bỏ trốn về Việt Nam.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị và Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an nhanh chóng làm rõ nghi phạm là Nguyễn Đình Giang. Giang là đồng nghiệp của anh Tuấn tại Lào.

Theo điều tra, do mâu thuẫn cá nhân, Giang đột nhập vào phòng khách sạn, dùng súng ngắn bắn anh Tuấn 2 phát vào vùng bụng và đùi. Sau đó, Giang nhập cảnh trái phép về Việt Nam, di chuyển đến tỉnh Lai Châu nhằm để vượt biên sang Trung Quốc. Rất khẩn trương, quyết liệt, lực lượng Công an đã điều tra làm rõ, sớm bắt giữ Giang trước khi đối tượng có cơ hội vượt biên sang Trung Quốc.

Vỏ đạn thu giữ được trong vụ án.