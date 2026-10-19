Đối tượng đập phá ôtô ở TP.HCM bị đưa về trụ sở công an

Tối 19/10, Công an TP.HCM cho biết đã xác định và đưa Huỳnh Lương Lộc (SN 1991, thường trú phường Bình Trị Đông, tạm trú tại xã Bà Điểm) về trụ sở để điều tra, làm rõ vụ dùng gậy đập phá ôtô trên đường Quách Điêu (xã Vĩnh Lộc).

Người đàn ông cầm gậy đập vỡ kính xe tải trên đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc, TP.HCM.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một người đàn ông liên tục chửi mắng, dùng gậy đập mạnh vào kính ôtô đang lưu thông trên đường, gây bức xúc dư luận.

Ngay sau khi nắm thông tin, Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Công an xã Vĩnh Lộc khẩn trương xác minh, truy xét đối tượng thực hiện hành vi.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 18h25 ngày 18/10, anh L.T.H. (SN 1992, ngụ xã Đông Thạnh) điều khiển ôtô lưu thông trên đường Quách Điêu, hướng từ đường Dương Công Khi về ngã năm Vĩnh Lộc.

Khi đến trước địa chỉ D13/40 đường Quách Điêu, một người đàn ông điều khiển xe đạp điện không gắn biển số chạy vượt lên phía trước đầu ôtô rồi để chiếc xe đạp ngã xuống đường.

Tiếp đó, người này tiến đến ôtô của anh H., liên tục chửi mắng, dùng gậy đập nhiều lần vào kính chắn gió phía trước và kính cửa bên trái của phương tiện. Sau khi đập phá ôtô, đối tượng bỏ đi.

Chiếc ôtô bị đập phá.

Vào cuộc xác minh, kết hợp thông tin từ clip cùng các tài liệu thu thập được, lực lượng công an xác định Huỳnh Lương Lộc là người liên quan trực tiếp vụ việc nên đưa về trụ sở làm việc.

Cơ quan công an tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, tuyệt đối không sử dụng bạo lực, đe dọa hoặc đập phá tài sản của người khác để giải quyết mâu thuẫn.