Đối tượng cướp giật tài sản của người phụ nữ bị bắt sau 24 giờ gây án

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Tấn Trung (SN 1991), tạm trú tại phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, lúc 14h53 ngày 29/9/2026, Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt tiếp nhận tin báo của bà N.T.T.H. (SN 1979, thường trú tại xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng) về việc bị cướp giật tài sản trên đường Trần Nhân Tông.

Theo trình báo, khoảng 14h30 cùng ngày, khi bà H. đang điều khiển xe mô tô trên đường Trần Nhân Tông thì bị một đối tượng điều khiển xe mô tô áp sát, cướp giật 1 túi xách. Bên trong túi có 1 điện thoại di động iPhone 6 và khoảng 10 triệu đồng.

Đối tượng Trung

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương tổ chức truy xét, xác minh các thông tin liên quan. Qua đó, lực lượng Công an xác định Nguyễn Tấn Trung là đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản và tiến hành bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Việc nhanh chóng xác minh, truy xét và bắt giữ đối tượng trong thời gian chưa đầy 24 giờ góp phần kịp thời đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.