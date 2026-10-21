Đối tượng có 2 lệnh truy nã bị bắt sau gần 7 năm lẩn trốn

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Khánh Hòa, ngày 19/10, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh này đã bắt giữ Phan Văn Chương (SN 1997, trú tại phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa) khi đối tượng đang lẩn trốn tại thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa.

Phan Văn Chương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Theo hồ sơ, tối 26/11/2019, trong lúc tổ chức ăn nhậu tại một người dân ở thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, Tp.Cam Ranh (cũ), Chương mâu thuẫn với anh N.H.P. (SN 1983, trú tại địa phương).

Trong quá trình xô xát, Chương dùng dao tấn công anh P. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện. Sau khi gây án, Chương bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 3/12/2019, Chương bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định truy nã số 1509 về hành vi giết người. Được biết, trước đó, vào ngày 15/3/2019, Chương gây rối trật tự công cộng tại thôn Phú Sơn, xã Cam Phú, Tp.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa (cũ) rồi bỏ trốn.

Với các tài liệu, chứng cứ thu thập Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định truy nã bị can số 840 ngày 18/8/2020 về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.