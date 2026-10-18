Đối tượng chém chết người rồi bỏ trốn bị bắt chỉ sau 4 giờ gây án

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 16/10 trên địa bàn xã Tà Hine, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên tại một quán nhậu ở thôn Đà An, xã Tà Hine, Trần Hồ Quốc Dũng (SN 2001, ngụ thôn Đà An) đang uống rượu cùng Nguyễn Quang Thái (SN 1998, ngụ thôn Đà Giang) và Phạm Ngọc Thành (SN 2001, ngụ thôn Đà Lâm) thì giữa Dũng và Thành xảy ra mâu thuẫn.

Quán nhậu hiện trường vụ án

Thành ra xe máy lấy hung khí, thấy vậy Dũng bỏ chạy khỏi quán, gọi điện thoại cho anh là Trần Hồ Hào Nghĩa (SN 1994) đến đón về. Trong lúc chờ, Thái đưa xe máy cho Dũng về trước, khi chạy về đến gần nhà, Dũng thấy Nghĩa chạy đến quán nên quay xe chạy theo. Tại quán, hai bên xảy ra xô xát. Trong lúc đánh nhau, Thành đã dùng dao chém vào người Nghĩa, làm Nghĩa tử vong do bị thương quá nặng.

Sau khi gây án, Thành bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã đến khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy bắt hung thủ. Đến khoảng 3 giờ 30 ngày 17/10, Phạm Ngọc Thành đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cách hiện trường khoảng 50 km.