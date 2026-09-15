Đối tượng cất giữ súng, lựu đạn bị phát hiện

Ngày 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàng trữ súng, lựu đạn.

Đối tượng tàng trữ vũ khí bị phát hiện.

Trước đó, ngày 10/9/2026, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang N.H.T. (ngụ xã Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) đang cất giữ 2 khẩu súng ngắn, 1 quả lựu đạn và nhiều vật chứng liên quan.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh điều tra, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, VKSND tỉnh và Công an xã Tân Châu tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ, bảo quản các tang vật theo quy định.

Cơ quan Công an đã lấy lời khai của N.H.T., đồng thời mời làm việc 8 người khác được xác định có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục xác minh nguồn gốc số vũ khí, vật chứng thu giữ; làm rõ vai trò của những người liên quan và các tình tiết của vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo quy định pháp luật, các hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đều bị nghiêm cấm.

Tùy tính chất, mức độ, hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể các hành vi vi phạm và mức xử phạt đối với trường hợp chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.