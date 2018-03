Đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc ngàn tỷ là ai?

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 Bộ Công an) vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng trên trang bong8.com có quy mô ngàn tỷ đồng.

Theo đó, đầu tháng 6/2018, nhận thấy tình trạng đánh bạc trên một số trang mạng vẫn không hề giảm mà có dấu hiệu gia tăng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) đã vào cuộc.

Sau gần một tháng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật theo dõi 24/24 giờ, các trinh sát phát hiện có manh mối về một đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô lớn hơn đang tổ chức thu hút các con bạc ở nhiều tỉnh thành trên cả nước tham gia trên website: bong88ag.com.

Ngày 29/1/2018, lãnh đạo Tổng Cục Cảnh sát quyết định thành lập chuyên án đấu tranh do Trung tướng Trần Trọng Lượng - Phó Tổng cục trưởng làm trưởng ban trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai phương án đấu tranh triệt phá mà nòng cốt là Cục C50 và C45.

5h sáng ngày 28-3, các trinh sát ập vào khách sạn khách sạn Grand ở số 2, đường Nguyễn Du, phường 1, TP. Vũng Tàu nơi Nguyễn Thanh Hùng ((52 tuổi, ngụ KP Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM) đang thuê phòng thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ vừa bị triệt phá

Từ lời khai của Hùng, Công an lần lượt bắt giữ các đối tượng gồm: Lý Quang Liêm (46 tuổi, ngụ P.Cô Giang, Q.1), Nguyễn Đức Quang (42 tuổi, ngụ H.Nhơn Trạch, Đồng Nai), Trần Lâm Biên (ngụ tỉnh Lâm Đồng).

Nguyễn Thanh Hùng chính là đối tượng cầm đầu đường dây trên.

Khám xét nơi ở của các bị can trên, công an đã thu giữ nhiều máy móc, CPU, nhiều sổ sách, tài liệu, chứng từ điện tử và các thiết bị liên quan. Từ những tài liệu trên cơ quan Công an xác định số tiền giao dịch qua đường dây đánh bạc này là trên 1.000 tỷ đồng.

Tại CQĐT, Hùng khai nhận trang cá độ bóng đá bong88.com này có máy chủ ở nước ngoài. Hệ thống tài khoản tổ chức trên trang B8AG.com do Hùng quản lý, hoạt động từ năm 2015 đến nay. Hùng dùng trang B8AG.com để quản lý tài khoản, chia các tài khoản cho các con bạc tham gia đánh bạc trên trang bong88.com.

Cũng theo Hùng có khoảng 40 tài khoản cấp đại lý và 176 tài khoản đánh bạc trên trang bong88.com.

Hiện, CQĐT đang làm thủ tục để đề nghị Viện KSND tối cao ký quyết định khởi tố bị can đối với các bị can này về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Ngọc An