Đối tượng buôn ma túy chống trả quyết liệt khi bị cảnh sát vây bắt

Công an tỉnh Điện Biên vừa thông tin về việc đấu tranh, triệt phá chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tại xã Pu Nhi.

Khoảng 20h ngày 7/9, tại bản Pu Nhi, Công an xã Pu Nhi và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đồng chủ trì, phối hợp các lực lượng phát hiện Thào A Vàng (SN 1998, trú bản Pu Nhi) đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Thào A Vàng bị bắt giữ. Ảnh: Công an Điện Biên

Lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ 7 bánh ma túy tổng hợp, khoảng 41.000 viên, một xe máy, một điện thoại di động cùng các vật chứng liên quan.

Theo công an, trong quá trình bắt giữ, Vàng chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát. Các lực lượng sau đó khống chế, bắt giữ người này, bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và người dân.

Bước đầu, Vàng khai số ma túy trên do một người đang sinh sống tại Myanmar thuê vận chuyển với tiền công 2 triệu đồng mỗi bánh. Khi Vàng đang trên đường đi tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Lãnh đạo công an tỉnh khen thưởng Công an xã Pu Nhi và các lực lượng tham gia. Ảnh: Công an Điện Biên

Mở rộng vụ án, rạng sáng 8/9, tại một lán nương trên địa bàn xã Pu Nhi, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ vợ chồng Thào A Dình (SN 1974) và Giàng Thị Pằng (SN 1977), cùng trú bản Pu Nhi, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan công an, hai người khai đã mua 10 túi ma túy tổng hợp của Thào A Vàng với giá 18 triệu đồng.

Liên quan chuyên án, Đại tá Đỗ Ngọc Minh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên, đã thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng Công an xã Pu Nhi và các lực lượng tham gia.