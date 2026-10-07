Đối tượng buôn 35 bánh heroin ôm súng AK đạn lên nòng lẩn trốn trong rừng hoang ở Lạng Sơn

Qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện đối tượng Phương Văn Kỳ (SN 1983, trú tại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm theo Quyết định truy nã số 2739/QĐTN-CSMT, ngày 17/7/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn về tội Vận chuyển trái phép chất ma tuý (35 bánh Heroin).

Đối tượng Phương Văn Kỳ - Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.

Trước đó qua nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đối tượng Phương Văn Kỳ thường xuyên xuất hiện tại khu vực rừng Nà Han, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn, lẩn trốn tại các lán trại bỏ hoang trong rừng khu vực giáp ranh biên giới, đêm khuya xuống khu vực nhà dân.

Qua xác minh, đối tượng nghiện ma tuý, cực kỳ cảnh giác, khi đi đâu cũng mang theo khẩu súng và sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng, gây khó khăn cho việc tổ chức đấu tranh, bắt giữ.

Khoảng 15h30p ngày 4/10, Công an tỉnh Lạng Sơn thực hiện 4 tổ công tác tổ chức mật phục nhiều giờ tại nhiều địa điểm xung quanh nơi đối tượng Kỳ lẩn trốn, bắt giữ thành công đối tượng khi đang đi xuống khu vực bìa rừng để tìm mua ma tuý về sử dụng. Khám xét trên người đối tượng đã thu giữ được 1 khẩu súng quân dụng và 12 viên đạn AK, trong đó có viên đã lên nòng.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận bản thân biết bị truy nã nên thường xuyên lẩn trốn trong rừng, không dám về nhà, chỉ khi trời tối mới về nhà lấy lương thực và tìm mua ma tuý để sử dụng.

Đối với khẩu súng quân dụng và 12 viên đạn trên, Kỳ khai nhận từ khi bị truy nã đến nay thường xuyên mang theo người để đề phòng, sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng nếu bị bắt giữ.

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.