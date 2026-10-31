Đối tượng bị truy nã vụ Phan Công Khanh từ Thái Lan về đầu thú

Trước đó, ngày 28/10, Huỳnh Xuân Vấn từ Thái Lan về Việt Nam bằng đường hàng không và ra đầu thú tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện để Vấn trở về nước đầu thú, phục vụ quá trình điều tra, giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.

Theo trình bày của Vấn, trong thời gian lẩn trốn tại nước ngoài, thông qua theo dõi thông tin báo chí, Vấn biết mình bị đưa ra xét xử vắng mặt trong vụ án liên quan Phan Công Khanh. Vấn cho rằng một số nội dung khai báo của những đối tượng cùng bị truy tố chưa phản ánh đúng các tình tiết liên quan đến mình. Lo sợ có thể phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc, đồng thời mong muốn trực tiếp trình bày, làm rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân trong vụ án, Vấn đã chủ động đề nghị được trở về Việt Nam đầu thú.

Huỳnh Xuân Vấn từ nước ngoài trở về Việt Nam ra đầu thú, phục vụ điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục đánh giá lời khai, xác định hành vi, vai trò và trách nhiệm của từng người phải bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng quy định pháp luật.

Liên quan vụ án này, vào ngày 17/9/2026, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Phan Công Khanh (tức Khanh "Super"), Huỳnh Xuân Vấn và Mohamach Da Pha (ngụ An Giang) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Lúc đó, do bị cáo Huỳnh Xuân Vấn đang bỏ trốn nên tòa xét xử vắng mặt.

Trước đó, Phan Công Khanh bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Mohamach Da Pha bị truy tố về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Khi thụ lý, nghiên cứu hồ sơ, tòa đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ tội danh của các bị can. Quá trình điều tra lại, các bị can chỉ bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên tòa, Khanh thừa nhận hành vi phạm tội và khẳng định cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội, không oan sai. Theo lời khai của bị cáo, Công ty K-Super do Khanh làm người đại diện theo pháp luật, với phần vốn góp của Khanh và Vấn. Do công ty làm ăn thua lỗ nên Khanh đã cùng Vấn, Mohamach Da Pha bàn bạc, dùng thủ đoạn gian dối, mượn hoặc nhận bán giúp nhiều siêu xe của các bị hại rồi đem đi bán hoặc cầm cố.

Trong quá trình xét hỏi, Hội đồng xét xử thông báo đã nhận được đơn của mẹ bị cáo Vấn. Theo nội dung đơn, mẹ bị cáo cho biết Vấn có gọi điện cho bà nhưng giấu số điện thoại. Đối với chiếc xe McLaren trị giá 7,1 tỷ đồng của chị L.N.T.H. (ngụ quận 7 cũ), bị cáo Vấn thừa nhận hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản như cáo trạng quy kết. Riêng chiếc Brabus G800 của ông L.H.P., Vấn đồng ý với cáo buộc nhưng không đồng ý với số tiền chiếm đoạt 24,5 tỷ đồng.

Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Vấn cho rằng mình là đồng sở hữu Công ty K-Super nên sẽ có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại trong vụ án. Ngoài ra, trong đơn, bị cáo Vấn còn trình bày một số nội dung liên quan đến các giao dịch dân sự khác.

Nhận thấy còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án…