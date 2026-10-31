Đối tượng bị truy nã trong vụ án Phan Công Khanh từ Thái Lan về Việt Nam đầu thú

Huỳnh Xuân Vấn đầu thú tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, ngày 28/10/2026, Huỳnh Xuân Vấn từ Thái Lan trở về Việt Nam bằng đường hàng không và chủ động ra đầu thú tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Trước đó, Vấn là đối tượng bị truy nã trong vụ án liên quan đến Phan Công Khanh.

Theo trình bày của Vấn, trong thời gian lẩn trốn ở nước ngoài, thông qua theo dõi thông tin trên báo chí, Vấn biết mình đã bị đưa ra xét xử vắng mặt trong vụ án liên quan đến Phan Công Khanh. Cho rằng một số nội dung khai báo của những người cùng bị truy tố chưa phản ánh đúng các tình tiết liên quan đến mình, đồng thời lo ngại có thể phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc, Vấn mong muốn trực tiếp trở về để trình bày, làm rõ vai trò và trách nhiệm của bản thân trong vụ án.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đang tiếp tục đánh giá lời khai, xác minh hành vi, vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân liên quan, bảo đảm quá trình giải quyết vụ án được thực hiện khách quan, toàn diện và đúng quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an TP.HCM khuyến cáo, việc bỏ trốn, kể cả ra nước ngoài, không làm mất đi trách nhiệm hình sự của người phạm tội. Cơ quan Công an kêu gọi những người đang bị truy nã sớm ra đầu thú, thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan chức năng và tự nguyện khắc phục hậu quả để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể xem xét việc đầu thú là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, việc áp dụng tình tiết này phải được đánh giá trên cơ sở tính chất, mức độ và các tình tiết cụ thể của từng vụ án.

Công an TP.HCM cũng đề nghị gia đình, người thân và những người biết thông tin về người đang bị truy nã tích cực vận động họ ra đầu thú, đồng thời liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn. Đối với người đang ở nước ngoài, có thể liên hệ cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại hoặc cơ quan Công an đang thụ lý vụ án để được hướng dẫn thủ tục trở về nước đầu thú theo quy định.