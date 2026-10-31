Đối tượng bị truy nã Huỳnh Xuân Vấn từ Thái Lan về Việt Nam đầu thú

Đối tượng truy nã đặc biệt Huỳnh Xuân Vấn ra đầu thú. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 28/10, Huỳnh Xuân Vấn từ Thái Lan về Việt Nam bằng đường hàng không và đến đầu thú tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Cơ quan chức năng đã tạo điều kiện để Vấn trở về nước, phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.

Theo trình bày của Vấn, trong thời gian lẩn trốn ở nước ngoài, thông qua theo dõi thông tin báo chí, người này biết mình đã bị đưa ra xét xử vắng mặt trong vụ án liên quan đến Phan Công Khanh. Cho rằng một số nội dung khai báo của các đối tượng cùng bị truy tố chưa phản ánh đầy đủ những tình tiết liên quan đến mình, đồng thời mong muốn trực tiếp trình bày, làm rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân, Vấn đã chủ động đề nghị trở về Việt Nam đầu thú.

Được biết, vụ án liên quan đến Phan Công Khanh (tức Khanh “Super”), Huỳnh Xuân Vấn và Mohamach Da Pha (31 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) đã trải qua hai lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Ở giai đoạn điều tra ban đầu, Phan Công Khanh bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Mohamach Da Pha bị truy tố về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tuy nhiên, sau quá trình điều tra bổ sung, làm rõ hành vi và vai trò của các bị can, cơ quan tiến hành tố tụng xác định Phan Công Khanh và Mohamach Da Pha cùng bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đang tiếp tục đánh giá lời khai, xác định hành vi, vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân liên quan, bảo đảm việc điều tra khách quan, toàn diện và đúng quy định pháp luật.

Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo, việc bỏ trốn, kể cả ra nước ngoài, không loại trừ trách nhiệm hình sự. Cơ quan Công an kêu gọi những người đang bị truy nã sớm ra đầu thú, thành khẩn khai báo, tích cực phối hợp làm rõ vụ án và tự nguyện khắc phục hậu quả để được xem xét chính sách khoan hồng của pháp luật.

Theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể xem xét việc đầu thú là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; việc áp dụng được đánh giá trên cơ sở từng trường hợp cụ thể.

Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị gia đình, người thân và những người biết thông tin về người đang bị truy nã tích cực vận động họ ra đầu thú, đồng thời liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn. Đối với người đang ở nước ngoài, có thể liên hệ cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại hoặc cơ quan Công an đang thụ lý vụ án để được hướng dẫn thủ tục trở về nước đầu thú theo quy định.