Đối tượng 39 tuổi bị cáo buộc dâm ô 2 bé gái ở Phú Thọ

Ngày 30/9, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam T.V.C. (39 tuổi, trú tại phường Xuân Hòa) để điều tra về hành vi có dấu hiệu của tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Đối tượng T.V.C tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Theo kết quả xác minh, điều tra ban đầu, tối 25/9, T.V.C. phát hiện các cháu nhỏ đang vui chơi trung thu. Lợi dụng khu vực xung quanh thiếu ánh sáng, T.V.C. đã tiếp cận các cháu L.V.K. (13 tuổi) và L.N.M. (14 tuổi), sau đó thực hiện hành vi dâm ô đối với các cháu.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Phú Thọ cũng đưa ra khuyến cáo gia đình, nhà trường trang bị cho trẻ kỹ năng nhận diện, phòng tránh nguy cơ bị xâm hại và tự bảo vệ bản thân. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi xâm hại trẻ em, cần chủ động thông báo, phối hợp với cơ quan công an.