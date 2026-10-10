Đội trưởng tuyển Việt Nam tỏa sáng khi về V.League

Thép Xanh Nam Định giành lại một điểm trên sân Thiên Trường, chấm dứt mạch toàn thắng của Ninh Bình tại V.League 2026/27. Ảnh: CLB Thép Xanh Nam Định.

Trận derby Ninh Bình diễn ra khi hai đội bước vào vòng 3 V.League 2026/27 với phong độ khác nhau. Ninh Bình toàn thắng hai trận đầu, còn Thép Xanh Nam Định vừa thua Đà Nẵng 0-3 và thiếu tiền đạo Nguyễn Xuân Son vì chấn thương.

Chủ nhà Thép Xanh Nam Định tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp một nhưng thiếu chính xác ở khâu dứt điểm. Nguyễn Văn Tới đánh đầu ra ngoài trong tư thế thuận lợi, còn Lâm Ti Phông bỏ lỡ cơ hội ở cự ly gần ngay trước giờ nghỉ. Ninh Bình cũng có những pha đáp trả, song hai đội không thể ghi bàn trong 45 phút đầu.

Đầu hiệp hai, HLV Chu Đình Nghiêm tung Nguyễn Hoàng Đức vào sân, giúp Ninh Bình cải thiện khả năng tổ chức tấn công. Nguyễn Quốc Việt sút trúng cột dọc ở phút 48, trước khi góp công vào bàn mở tỷ số 9 phút sau. Từ pha bứt tốc bên cánh trái của Quốc Việt, Hoàng Đức đón đường căng ngang rồi dứt điểm một chạm, đánh bại thủ môn Trần Nguyên Mạnh.

Nam Định đẩy cao đội hình sau bàn thua và gỡ hòa ở phút 73. Từ quả tạt bên cánh phải, Phạm Tuấn Hải đánh đầu đưa bóng trúng người Trương Tiến Anh. Trần Mạnh Quỳnh chớp thời cơ sút bồi, khiến thủ môn Đặng Văn Lâm không thể cản phá.

Hai đội tiếp tục tìm kiếm bàn thắng trong những phút cuối nhưng đều không thành công. Ninh Bình đứt mạch toàn thắng, còn Nam Định có 1 điểm sau thất bại ở vòng trước.

Trong trận đấu cùng giờ, CLB Hải Phòng để thua Thanh Hóa 1-2. Chủ nhà bước vào trận với mục tiêu tìm lại chiến thắng sau khi bị Thép Cần Thơ loại ở Cúp Quốc gia, nhưng sớm phải nhận bàn thua.

CLB Hải Phòng bất ngờ để thua Thanh Hóa ngay trên sân nhà. Ảnh: CLB Hải Phòng.

Phút 15, Matheus Martins vượt qua hậu vệ Hải Phòng bên cánh trái rồi dứt điểm mở tỷ số. Chủ nhà đáp trả và được hưởng phạt đền sau tình huống Nguyễn Văn Lợi để bóng chạm tay trong vùng cấm. Milan Makaric thực hiện thành công ở phút 20, đưa trận đấu về thế cân bằng.

Sang hiệp hai, Martins tiếp tục tạo khác biệt. Phút 57, ngoại binh Thanh Hóa dẫn bóng vào trung lộ rồi chọc khe để cầu thủ Việt kiều Lào Damoth Thongkhamsavath băng xuống dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-1. Hải Phòng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không vượt qua được hàng thủ đội khách. Trận đấu kết thúc với thắng lợi cho chung cuộc 2-1 cho đội khách Thanh Hóa.

Ở trận đấu sớm lúc 17h ngày 10/10, Hoàng Anh Gia Lai thắng SHB Đà Nẵng 3-0 trên sân Quy Nhơn tại vòng 3 V.League 2026/27. Thầy trò HLV Lê Quang Trãi giành ba điểm đầu tiên sau hai trận toàn thua.

CLB Hoàng Anh Gia Lai giành chiến thắng đầu tiên tại V.League. Ảnh: CLB HAGL.

Phút 39, Luaan Augusto Xavier Boy mở tỷ số trên chấm phạt đền, sau khi Quế Ngọc Hải để bóng chạm tay trong vùng cấm. Sang hiệp hai, Robson Alves Reis nhân đôi cách biệt ở phút 54. Đội khách phản ứng vì cho rằng bóng đã ra ngoài đường biên ngang trước đó, nhưng bàn thắng được công nhận sau khi tổ trọng tài kiểm tra VAR.

Đến phút 65, Trần Gia Bảo kiến tạo để Lucas Jacintho Ferreira ấn định tỷ số chung cuộc 3-0.

Sau lượt đấu ngày 10/10, Ninh Bình vẫn đứng thứ hai, kém đội đầu bảng Công an Hà Nội 2 điểm. Thanh Hóa vươn lên nhóm 4 đội dẫn đầu, còn Nam Định đứng thứ 6. Chiến thắng đầu tiên chưa giúp HAGL thoát khỏi nhóm cuối bảng.

Bảng xếp hạng V.League 2026/27 sau lượt trận ngày 10/10. Đồ họa: VPF.