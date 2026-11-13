Đội trưởng tận tâm với công tác vận động quần chúng

Trên cương vị Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Thượng úy Đinh Ngọc Linh trực tiếp tổ chức, chỉ huy thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Đồng chí thường xuyên nắm tình hình địa bàn, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tham mưu cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cần Yên xây dựng nền biên phòng toàn dân, củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Đội trưởng Đội Vận động quần chúng Đoàn Ngọc Linh - tấm gương nhiệt huyết, gương mẫu, trách nhiệm. if(window.ads_zones == undefined) window.ads_zones = []; window.ads_zones.push('5870d71b4e46452563154f0c118d11a9')

Từ đầu năm 2026 đến nay, Thượng úy Đinh Ngọc Linh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức 27 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thu hút 2.356 lượt người tham gia. Nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, quy chế khu vực biên giới, các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực biên giới quốc gia và 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, phát huy vai trò quần chúng trong quản lý, bảo vệ biên giới. Tham mưu củng cố, kiện toàn, phân công 23 đảng viên phụ trách 141 hộ gia đình; xây dựng 4 cơ sở cốt cán, 3 lực lượng tin cậy. Đồng thời, tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới.

Gắn công tác vận động quần chúng với chăm lo đời sống nhân dân, Thượng úy Đinh Ngọc Linh chủ động kết nối các nguồn lực, tham mưu phối hợp tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản - Xuân Bính Ngọ 2026”, trao tặng 270 suất quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách, tổng trị giá 333 triệu đồng. Tham mưu phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Cần Yên tổ chức các hoạt động như: “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, “Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Bộ đội Biên phòng Cao Bằng với công tác đền ơn đáp nghĩa nơi biên giới”... Các hoạt động thu hút 452 lượt đoàn viên tham gia, góp phần hỗ trợ địa phương, chăm lo đối tượng chính sách và xây dựng cảnh quan nông thôn.

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Thượng úy Đinh Ngọc Linh tích cực tham gia các hoạt động của tuổi trẻ lực lượng và đạt nhiều kết quả nổi bật: Đoạt giải ba Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng năm 2026; đoạt giải ba nội dung huấn luyện võ thuật tại Hội thao võ thuật; năm 2025 đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở...

Với những kết quả nổi bật trong công tác vận động quần chúng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, Thượng úy Đinh Ngọc Linh góp phần cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cần Yên củng cố thế trận biên phòng toàn dân, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.