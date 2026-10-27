Đội trưởng SOS75 Huế dũng cảm bơi 30 m giữa đêm cứu người trên sông Hương

Theo tin từ Công an phường An Khê, TP Đà Nẵng, khoảng 21h ngày 26/10, anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng (27 tuổi), Đội trưởng Đội 0 đồng SOS75 Huế, đang cùng đồng đội hỗ trợ cứu hộ xe máy thì nhận tin báo có người nhảy cầu Dã Viên xuống sông Hương.

Ngay sau đó, anh Hoàng nhanh chóng đến khu vực bến sông để tìm kiếm. Tại đây, anh phát hiện một người đang chới với giữa dòng nước nên lập tức cởi bỏ áo quần ngoài, bơi khoảng 30 m để tiếp cận nạn nhân.

Khi đến gần, anh Hoàng dùng một tay giữ đầu người gặp nạn, tay còn lại bơi đưa người này vào bờ. Trong quá trình cứu hộ, những người có mặt trên bờ dùng đèn chiếu sáng để hỗ trợ anh xác định phương hướng, tìm cách đưa nạn nhân vào nơi an toàn.

Sau khi đưa người gặp nạn lên bờ, anh Hoàng cùng các thành viên trong đội nhanh chóng tiến hành sơ cứu. Nạn nhân sau đó tỉnh lại và được bàn giao cho lực lượng công an.

Anh Hoàng cứu được nạn nhân. Ảnh: MXH.

Chia sẻ về hoạt động của đội, anh Hoàng cho biết, các thành viên Đội 0 đồng SOS75 Huế đều biết bơi và từng tham gia cứu người gặp nạn trên sông, đồng thời hỗ trợ người dân trong các đợt mưa lũ tại địa phương.

Hành động dũng cảm của anh Hoàng cùng sự phối hợp hỗ trợ của những người có mặt tại hiện trường đã góp phần đưa nạn nhân thoát khỏi tình huống nguy hiểm.