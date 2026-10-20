Đội Trường Sĩ quan Lục quân 1 giành giải nhất môn pickleball

Nội dung đôi nam nữ, cặp đôi của Trường Sĩ quan Lục quân 1 giành chiến thắng 2-0 trước đội Học viện Hậu cần để giành chức vô địch. Đồng hạng ba là đội Trường Sĩ quan Đặc công và đội Trường Sĩ quan Pháo binh.

Ban tổ chức trao thưởng nội dung đôi nam nữ môn pickleball.

Nội dung đôi nữ, đội Trường Sĩ quan Lục quân 1 giành giải nhất; giải nhì là đội Học viện Quốc phòng; đồng hạng ba là đội Trường Sĩ quan Chính trị và đội Học viện Chính trị.

Trao thưởng nội dung đôi nữ môn pickleball.

Nội dung đôi nam, đội Học viện Chính trị giành giải nhất khi đánh bại đội Học viện Lục quân ở chung kết. Đồng hạng ba ở nội dung này là đội Trường Sĩ quan Lục quân 1 và đội Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp.

Chung cuộc, đội Trường Sĩ quan Lục quân 1 giành giải nhất toàn đoàn môn pickleball với 13 điểm. Đội Học viện Chính trị giành giải nhì với 10 điểm, giành giải ba là đội Học viện Quốc phòng với 8 điểm.

Đội Trường Sĩ quan Lục quân 1 giành ngôi nhất toàn đoàn môn pickleball.