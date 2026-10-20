Đội Trường Sĩ quan Lục quân 1 giành giải nhất môn pickleball
Ngày 20-10, tại Trường Sĩ quan Chính trị diễn ra các nội dung chung kết của môn pickleball tại Hội thao Thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học năm 2026.
Nội dung đôi nam nữ, cặp đôi của Trường Sĩ quan Lục quân 1 giành chiến thắng 2-0 trước đội Học viện Hậu cần để giành chức vô địch. Đồng hạng ba là đội Trường Sĩ quan Đặc công và đội Trường Sĩ quan Pháo binh.
Nội dung đôi nữ, đội Trường Sĩ quan Lục quân 1 giành giải nhất; giải nhì là đội Học viện Quốc phòng; đồng hạng ba là đội Trường Sĩ quan Chính trị và đội Học viện Chính trị.
Nội dung đôi nam, đội Học viện Chính trị giành giải nhất khi đánh bại đội Học viện Lục quân ở chung kết. Đồng hạng ba ở nội dung này là đội Trường Sĩ quan Lục quân 1 và đội Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp.
Chung cuộc, đội Trường Sĩ quan Lục quân 1 giành giải nhất toàn đoàn môn pickleball với 13 điểm. Đội Học viện Chính trị giành giải nhì với 10 điểm, giành giải ba là đội Học viện Quốc phòng với 8 điểm.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/doi-truong-si-quan-luc-quan-1-gianh-giai-nhat-mon-pickleball-1061321