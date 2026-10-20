Sau khi loại đội Trường Sĩ quan Lục quân 1 (đương kim vô địch bóng đá nam Hội thao Thể thao toàn quân), tinh thần thi đấu của các cầu thủ đội Trường Sĩ quan Thông tin lên rất cao.

Trận chung kết diễn ra sôi động sau tiếng còi khai cuộc.

Trong khi đó, hành trình tiến tới chung kết của đội Trường Sĩ quan Chính trị ấn tượng với kết quả toàn thắng. Họ lần lượt thắng đội Trường Sĩ quan Phòng hóa 3-1, đội Trường Sĩ quan Đặc công 3-0 và đội Trường Sĩ quan Lục quân 2 với tỷ số 3-1.

Trận chung kết khối 3 diễn ra kịch tính ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với lối chơi gắn kết, đội Trường Sĩ quan Chính trị mở tỷ số ở phút 45 nhờ công Thượng sĩ Đao Văn Tấn. Tới phút 80, Thượng sĩ Đỗ Hải Nam nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà.

Cổ động viên đội Trường Sĩ quan Chính trị tạo sức nóng trên khán đài.

Cổ động viên Trường Sĩ quan Thông tin "tiếp lửa" cho đội nhà.

Những phút cuối trận, các cầu thủ Trường Sĩ quan Thông tin dâng cao tấn công nhưng không thể tìm kiếm bàn gỡ, trái lại còn phải nhận thêm bàn thua. Xuất phát từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái, cầu thủ của Trường Sĩ quan Thông tin đá phản lưới nhà.

Thắng đội Trường Sĩ quan Thông tin 3-0, đội Trường Sĩ quan Chính trị vô địch bóng đá nam khối 3. Ngay sau khi trận đấu, Thiếu tướng Nguyễn Thế Mạnh, Phó chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị có mặt biểu dương, tặng thưởng thành tích vô địch khối 3 của đội bóng; đồng thời nhấn mạnh tập thể đội bóng cần tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để đạt những thành tích tốt hơn nữa.

Các cầu thủ đội Trường Sĩ quan Chính trị mừng bàn thắng.

Niềm vui của các cầu thủ Trường Sĩ quan Chính trị sau khi ghi 3 bàn vào lưới đội Trường Sĩ quan Thông tin.

Chia sẻ với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, Thiếu tá QNCN Nguyễn Thế Tuấn, huấn luyện viên đội bóng đá Trường Sĩ quan Chính trị tham dự Hội thao Thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học năm 2026 cho biết: “Điều tự hào là 100% các cầu thủ trên sân của đội Trường Sĩ quan Chính trị đều đang là học viên của Nhà trường. Tôi nghĩ đây là điểm mạnh của đội năm nay. Những năm qua, đội bóng Trường Sĩ quan Chính trị thường không được đánh giá cao tại các hội thao, nhưng tinh thần đoàn kết tập thể của toàn đội, nỗ lực thể hiện tài năng của các cầu thủ đã giúp đội giành thành tích ấn tượng”.

Thiếu tướng Nguyễn Thế Mạnh, Phó chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị biểu dương, tặng thưởng tập thể đội bóng.

Các cầu thủ Trường Sĩ quan Chính trị chung vui cùng cổ động viên.

Video các cầu thủ và cổ động viên đội Trường Sĩ quan Chính trị mừng chiến thắng ở chung kết khối 3.