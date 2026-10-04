Đội trưởng Malaysia rút khỏi trận tranh hạng với Việt Nam

Theo truyền thông Malaysia, Dion Cools có công việc gia đình khẩn cấp nên đã chủ động xin rút khỏi tuyển Malaysia ngay sau khi đội nhà thắng Singapore 6-0 tại lượt trận cuối vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.

Như vậy, trung vệ 30 tuổi này sẽ không góp mặt trong trận Malaysia tranh hạng ba với đội tuyển Việt Nam tại sân Gelora Bung Karno vào ngày 5-10.

Malaysia mất đội trưởng Dion Cools ở trận tranh hạng ba với Việt Nam

Đây là tổn thất đáng kể với Malaysia bởi Dion Cools không chỉ giữ vai trò thủ quân mà còn là nhân tố quan trọng trong hệ thống phòng ngự của “Harimau Malaya”.

Chưa dừng lại ở đó, Malaysia còn thiếu vắng một ngôi sao tấn công quan trọng khác là Faisal Halim. Cầu thủ có biệt danh “Mickey” phải trở về CLB để điều trị chấn thương bắp chân gặp phải trong trận hòa Indonesia 0-0 tại vòng bảng.

Trước đó, Halim cũng đã bỏ lỡ trận thắng Singapore 6-0 khi phải sử dụng nạng, bó cố định chân và di chuyển bằng xe lăn. Đây là tiền đạo có tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Halim đã ghi 18 bàn sau 43 lần ra sân.

Dù mất hai trụ cột, HLV Tan Cheng Hoe vẫn thể hiện sự tự tin khi cho rằng những cầu thủ còn lại đủ khả năng cạnh tranh với tuyển Việt Nam.

Theo New Straits Times, HLV Tan Cheng Hoe đặt mục tiêu "chiến dịch không kết thúc trong thất vọng", đồng thời sẽ tạo cơ hội cho Harimau Malaya cải thiện kết quả trước đó khi để thua 0-2 trước Việt Nam ở trận lượt về bán kết ASEAN Cup hồi tháng 8.

"Chúng tôi tin tưởng vào khả năng của mình và, trong trận đấu tiếp theo, chúng tôi cũng muốn có một kết quả tích cực cho toàn đội", ông Tan nói.