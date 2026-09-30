Đội trưởng Dion Cools kêu gọi Malaysia tập trung tối đa cho trận quyết định với Singapore

Một điểm giành được trước Indonesia chưa đủ để Malaysia có thể hài lòng. Đội trưởng Dion Cools cho rằng Malaysia cần nhanh chóng hướng sự tập trung sang Singapore, đối thủ cuối cùng ở vòng bảng và là chướng ngại quan trọng trên hành trình giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup.

Theo Dion Cools, Malaysia có thể cần ghi thêm một số bàn thắng vào lưới Singapore, tùy thuộc vào cục diện bảng đấu. Tuy nhiên, trung vệ này cảnh báo các đồng đội không được đánh giá thấp đối thủ này.

"Trên lý thuyết thì chúng ta có thể thắng. Nhưng chúng ta biết Singapore là một đối thủ rất khó chơi, vì vậy chúng ta phải tôn trọng họ", Dion Cools nói.

Đội trưởng đội tuyển Malaysia, Dion Cools, trong trận đấu với Indonesia tại FIFA Asesan Ảnh: fb Malaysia NT

Đội trưởng Malaysia nhấn mạnh Malaysia cần tiếp tục phát huy những điểm mạnh đã thể hiện, đồng thời duy trì sự tự tin sau trận đấu với Indonesia.

"Đồng thời, chúng ta cần phát huy thế mạnh của mình, tự tin hơn sau trận đấu trước và tiếp tục tiến về phía trước. Hy vọng ở trận đấu tiếp theo, chúng ta có thể ghi được vài bàn thắng và giành vé vào chung kết", anh chia sẻ.

Dion Cools cũng kêu gọi các đồng đội không nên dành quá nhiều thời gian để tiếc nuối về trận hòa Indonesia. Malaysia chỉ có quãng nghỉ ngắn trước khi bước vào trận đấu cuối cùng vòng bảng, vì vậy toàn đội cần nhanh chóng chuyển sự tập trung sang Singapore.

Theo Cools, kết quả tích cực trước Indonesia sẽ trở nên vô nghĩa nếu Malaysia không thể hiện tốt ở trận đấu quyết định.

"Hòa trận đấu Indonesia cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu chúng ta chơi tệ trong trận tiếp theo. Hôm nay là một thời điểm quan trọng. Thật không may, chúng ta không đạt được mục tiêu, nhưng chúng ta vẫn có thể hoàn thành những gì mình đặt ra khi đến đây", đội trưởng Malaysia nói.

Dion Cools hài lòng với hàng phòng ngự Malaysia

Trong trận gặp Indonesia, Dion Cools tiếp tục đóng vai trò quan trọng ở trung tâm hàng phòng ngự Malaysia bên cạnh Brad Tapp. Bộ đôi này góp công giúp Malaysia tiếp tục duy trì thành tích giữ sạch lưới.

Cools đánh giá cao sự phối hợp với Tapp sau hai trận đấu đầu tiên của Malaysia tại giải đấu. Trung vệ này cho biết anh cảm thấy thoải mái khi thi đấu bên cạnh người đồng đội.

“Hai trận đấu đều không thủng lưới, nên tôi nghĩ mình không cần phải nói thêm gì nữa. Chúng tôi đang làm rất tốt và tôi rất ấn tượng với cậu ấy. Thật sự rất vui khi được chơi cùng cậu ấy và hy vọng chúng ta có thể tiếp tục như vậy trong trận đấu tiếp theo”.

Malaysia dẫn đầu bảng A trước lượt trận cuối

Sau hai lượt trận, Malaysia đang dẫn đầu bảng A với 4 điểm, bằng điểm Indonesia nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại. Singapore đứng thứ ba với 3 điểm, trong khi Bangladesh chưa có điểm nào và đứng cuối bảng.

Ảnh: fb Malaysia NT

Với khoảng cách điểm số sít sao, cuộc đua giành vé vào chung kết vẫn chưa được quyết định. Malaysia sẽ phải duy trì sự tập trung cao nhất trước Singapore nếu muốn bảo vệ vị trí dẫn đầu bảng.

Theo thể thức giải đấu, đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào chung kết, trong khi các đội đứng thứ hai sẽ tranh hạng ba. Cả hai trận đấu dự kiến diễn ra tại sân Gelora Bung Karno vào ngày 1/10.

Vì vậy, cuộc đối đầu Singapore không chỉ là trận đấu cuối cùng vòng bảng mà còn có thể quyết định số phận của Malaysia tại FIFA ASEAN Cup. Dion Cools hiểu rõ điều đó và muốn toàn đội nhanh chóng gác lại trận hòa Indonesia để hướng đến mục tiêu quan trọng nhất.