Đôi trẻ Trung Quốc cưới nhau sau khi phát hiện trùng họ tên, cùng làm một nghề

Theo truyền thông Trung Quốc, mới đây, một cư dân mạng đã chia sẻ thông tin thú vị về tiệc cưới người này tham dự ngày 6/10 tại thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang.

Các vị khách đến dự tiệc cưới đều vô cùng ngạc nhiên khi biết cô dâu, chú rể có họ tên giống hệt nhau, đều là Chu Hiểu Thông.

Những bức ảnh do cư dân mạng đăng tải cho thấy tên cô dâu và chú rể trên phông tiệc cưới đều được ghi là “Chu Hiểu Thông”.

Cặp đôi cô dâu chú rể có tên họ giống hệt nhau. Ảnh: Sohu

Trước đó, từ cuối tháng 8, cô dâu từng đăng bài chia sẻ niềm vui khi tìm được người chồng có tên giống hệt mình. Cô còn đăng ảnh thiệp cưới của hai người cùng những đoạn trò chuyện với bạn bè. Trong bài viết, cô kể lại quá trình quen biết chú rể và những tình huống dở khóc dở cười trong cuộc sống do hai người trùng tên gây ra.

Theo chia sẻ của chú rể 33 tuổi, anh và vợ đều làm việc trong ngành hàng không, nhưng tại hai công ty khác nhau. Anh là nhân viên an ninh, còn vợ làm ở vị trí tiếp viên.

Mối nhân duyên đặc biệt của hai người bắt đầu từ năm 2016. Khi đó, cả hai cùng tham gia một buổi phỏng vấn tuyển dụng. Lúc giám khảo gọi tên, cả hai người đều đồng thời đứng dậy, khiến những người có mặt chú ý. Tuy nhiên, thời điểm ấy, họ chỉ biết rằng, có một người trùng tên chứ không hề nghĩ, sau này, người ấy sẽ trở thành một nửa của mình.

Sau này, một đồng nghiệp của chú rể cũng là bạn học của cô dâu nhận thấy hai người có tên giống hệt nhau nên đã giới thiệu họ làm quen. Từ năm 2019, cặp đôi chính thức hẹn hò và đến kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc năm nay, họ quyết định về chung một nhà.

Việc trùng tên cũng mang đến cho hai người không ít câu chuyện thú vị trong cuộc sống thường ngày. Chú rể kể rằng, để phân biệt, người thân và bạn bè thường gọi anh là “Đại Thông”, còn vợ là “Tiểu Thông”.

Cả hai về chung nhà vào đầu tháng 10. Ảnh: Sohu

Khi làm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, hệ thống máy tính gặp trục trặc, khiến nhân viên mất khá nhiều thời gian xử lý thủ công mới hoàn tất được thủ tục. Đến khi đăng ký kết hôn, hai người cũng gặp tình huống tương tự.

Trong ngày cưới, một số người họ hàng chưa biết chuyện, khi nhìn thấy tên cô dâu và chú rể giống hệt nhau liền cho rằng, công ty tổ chức tiệc cưới ghi nhầm tên. Sau khi biết sự thật, họ vô cùng ngạc nhiên và liên tục xuýt xoa rằng, đây quả là mối nhân duyên hiếm có.

Trong văn hóa Trung Quốc, tên gọi "Hiểu Thông" hàm ý về sự thông minh, lanh lợi, sáng sủa nên được dùng để cha mẹ đặt tên cho con cái một cách riêng lẻ hoặc kết hợp cùng nhau.

Trước câu chuyện đặc biệt của cặp đôi, một số cư dân mạng còn hài hước gợi ý một số tên gọi để cặp đôi tham khảo khi có con sau này. Trước đề xuất thú vị này, chú rể và vợ cho biết, cả hai sẽ cân nhắc.