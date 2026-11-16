Đồi Tranh - Quang Thạnh: Làm sáng tỏ thông tin, tìm đồng đội còn nằm lại

Đồng chủ trì hội thảo có Thượng tá Lê Thành Khang, Chính ủy Trung đoàn 1 và đồng chí Trương Công Hòa, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thọ Phong.

Tham dự có Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi, đại diện lãnh đạo Sư đoàn 2, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử từng trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc nắm giữ thông tin về trận đánh.

Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại hội thảo.

Thượng tá Lê Thành Khang, Chính ủy Trung đoàn 1, Sư đoàn 2 phát biểu kết luận hội thảo.

Theo các tài liệu lịch sử, rạng sáng 15-2-1967, Trung đoàn 1, Sư đoàn 2 tổ chức tiến công cứ điểm Đồi Tranh - Quang Thạnh, nơi đóng quân của Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Rồng Xanh Nam Triều Tiên. Đây là trận đánh quan trọng trên chiến trường Tây Sơn Tịnh, thể hiện quyết tâm chiến đấu của quân và dân ta sau những vụ thảm sát đồng bào tại Phước Bình - Diên Niên. Sau nhiều giờ chiến đấu quyết liệt, đến 6 giờ 30 phút cùng ngày, bộ đội ta tiêu diệt hơn 400 tên địch, giành thắng lợi, góp phần cổ vũ phong trào cách mạng ở địa phương. Khu vực trận đánh hiện thuộc xóm 1, thôn Thọ Trung, xã Thọ Phong.

Cựu chiến binh Lê Công Mai, nguyên chiến sĩ Đại đội trinh sát đặc công, Trung đoàn 1, Sư đoàn 2 phát biểu.

Tại hội thảo, trên cơ sở tài liệu lịch sử của Trung đoàn 1, Sư đoàn 2 và tư liệu do Phòng Khoa học quân sự, Bộ Tham mưu Quân khu 5 cung cấp, các đại biểu tập trung đối chiếu hồ sơ với ký ức của cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử; làm rõ diễn biến trận đánh, lực lượng tham gia, số lượng cán bộ, chiến sĩ hy sinh và kết quả tìm kiếm, quy tập HCLS qua các thời kỳ.

Trung đoàn 1, Sư đoàn 2 trao tặng địa phương xã Thọ Phong 10 triệu đồng hỗ trợ cải tạo, củng cố Khu di tích lịch sử Đồi Tranh - Quang Thạnh.

Một nội dung được đặc biệt quan tâm là số lượng liệt sĩ hy sinh trong trận đánh. Theo hồ sơ của Sư đoàn 2, có 87 liệt sĩ; trong khi tài liệu của Phòng Khoa học quân sự, Quân khu 5 ghi nhận 86 trường hợp, trong đó có 5 trường hợp chưa trùng khớp với danh sách của Sư đoàn. Qua trao đổi, các đại biểu cung cấp thêm thông tin, bước đầu đặt ra khả năng số liệt sĩ hy sinh có thể từ 87 đến 93 đồng chí. Đáng chú ý, có 6 trường hợp nghi liên quan đến cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại khu vực xung quanh trận địa. Tuy nhiên, những thông tin này cần tiếp tục được kiểm tra, đối chiếu và xác minh trước khi có kết luận chính thức.

Các nhân chứng lịch sử và đại diện địa phương cũng cung cấp nhiều đầu mối về những vị trí nghi còn HCLS, tập trung ở phía Đông Nam trận địa và hệ thống giao thông hào của cứ điểm, trong đó có một số khu vực quanh vườn nhà dân tại thôn Thọ Trung. Đây là cơ sở để các cơ quan chức năng phối hợp khảo sát thực địa, đối chiếu dấu tích và lời kể nhân chứng, xác định phạm vi tìm kiếm phù hợp.

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi trao tặng các phần quà với lãnh đạo Trung đoàn 1, Sư đoàn 2.

Phát biểu tại hội thảo, Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Bộ CHQS tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo cấp trên, bổ sung nội dung vào kế hoạch xác minh thông tin; đồng thời đề nghị Sư đoàn 2 cung cấp số liệu cụ thể để triển khai các bước tiếp theo. Ban CHQS xã Thọ Phong phối hợp với nhân chứng lịch sử mở rộng khảo sát tại những khu vực có dấu hiệu nghi vấn.

Đại tá Võ Duy Điền, Phó chính ủy Sư đoàn 2 yêu cầu các cơ quan chuyên môn tập trung rà soát, đối chiếu, làm rõ số lượng, danh tính liệt sĩ và kết quả quy tập qua các thời kỳ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cựu chiến binh, nhân chứng và nhân dân cung cấp thông tin, tư liệu, bảo đảm mọi nguồn tin đều được kiểm chứng, bổ sung vào hồ sơ theo quy định.

Kết luận hội thảo, Thượng tá Lê Thành Khang khẳng định, các ý kiến đã góp phần hệ thống hóa, làm sáng tỏ thêm nhiều nội dung về trận đánh và công tác tìm kiếm, quy tập HCLS. Các đại biểu thống nhất về thời gian, địa điểm, diễn biến và kết quả trận đánh theo tư liệu lịch sử; đồng thời xác định những vấn đề cần tiếp tục xác minh, nhất là số lượng liệt sĩ và các khu vực nghi còn hài cốt.

Các đại biểu và nhân chứng lịch sử trao đổi thông tin tại khu vực nghi có HCLS trong trận đánh Đồi Tranh - Quang Thạnh, thuộc xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi.

Thượng tá Lê Thành Khang yêu cầu cơ quan chuyên môn Trung đoàn 1 tiếp thu, tổng hợp, đối chiếu các nguồn tài liệu, báo cáo Sư đoàn 2 và cấp trên; đề nghị Bộ CHQS tỉnh phối hợp làm rõ những trường hợp chưa thống nhất. Địa phương tiếp tục rà soát số lượng hài cốt đã quy tập qua các thời kỳ, đối chiếu với danh sách liệt sĩ hy sinh, đồng thời vận động nhân dân cung cấp thêm thông tin phục vụ tìm kiếm.

Các đại biểu tham dự buổi hội thảo chụp ảnh chung.

Nhân dịp này, Trung đoàn 1, Sư đoàn 2 trao tặng địa phương 10 triệu đồng hỗ trợ cải tạo, củng cố Khu di tích lịch sử Đồi Tranh - Quang Thạnh. Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi đã trao tặng các phần quà cho Trung đoàn 1, Sư đoàn 2.

Những thông tin được trao đổi, bổ sung tại hội thảo là cơ sở quan trọng để các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục phối hợp xác minh, khảo sát, tìm kiếm HCLS, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS, sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, gia đình và quê hương.