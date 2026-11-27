Hai bị cáo Lý Văn Nhất và Lưu Thị Hậu tại phiên tòa. Ảnh: N.Minh

Ngày 27.11, TAND khu vực 1 Huế đã xét xử sơ thẩm vụ án “Mua bán bộ phận cơ thể người” đối với Lý Văn Nhất (37 tuổi, trú tại Lào Cai) và Lưu Thị Hậu (35 tuổi, trú tại phường Thủy Xuân, TP. Huế).

Theo hồ sơ, hai bị cáo đã quen biết nhau từ năm 2024 và cùng sinh sống như vợ chồng tại phường Thủy Xuân. Lưu Thị Hậu đã từng hiến thận nên biết được nhu cầu cần tìm người hiến thận để ghép của các bệnh nhân đang điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế.

Cuối năm 2024, Nhất và Hậu gặp hai vợ chồng bà Nguyễn Thị Hiếu Nghĩa và ông Trần Trung Sơn đi điều trị ở bệnh viện. Quá trình điều trị, ông Sơn đã gặp cặp đôi Nhất và Hậu để trao đổi về việc tìm người bán thận để ghép cho bà Nghĩa.

Hai bên đã gặp nhau tại một quán cà phê gần bệnh viện và thỏa thuận mức chi phí mua bán, ghép thận và các thủ tục xét nghiệm liên quan với tổng số tiền 1,35 tỉ đồng. Ông Sơn đã ký vào hợp đồng do Nhất lập và thống nhất thanh toán theo từng giai đoạn.

Từ tháng 2.2025 đến tháng 10.2025, ông Sơn đã nhiều lần đưa tiền và chuyển khoản tiền cho Nhất và Hậu với tổng số tiền 450 triệu đồng.

Trong quá trình tìm người bán thận, Lưu Thị Hậu và Lý Văn Nhất đã tìm được chị Trần Thị Ngọc Trâm để đăng ký hiến thận cho bà Nghĩa. Tuy nhiên qua xét nghiệm, người này không đủ điều kiện để hiến. Sau đó, cặp tình nhân tìm được anh Phan Văn Đức nhưng qua xét nghiệm cũng không phù hợp nên việc ghép thận chưa được thực hiện.

Hội đồng xét xử của phiên tòa đã tuyên phạt Lý Văn Nhất 3 năm 6 tháng tù và Lưu Thị Hậu 3 năm tù về cùng tội danh “Mua bán bộ phận cơ thể người”.