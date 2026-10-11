Đời thường của tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế

Miss Grand International 2026 khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Tanzania - Jihan Dimack. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của nhiều chuyên trang sắc đẹp. Jihan Dimack dẫn đầu cả hai bảng dự đoán chung cuộc của Missosology và Sash Factor trước đêm thi quyết định. Jihan Dimack, 30 tuổi, mang hai dòng máu Tanzania - Liban. Bên cạnh vương miện, cô nhận giải thưởng trị giá 40.000 USD và chiến thắng ở hạng mục Hoa hậu được yêu thích nhất. Cô cũng đi vào lịch sử khi trở thành đại diện châu Phi đầu tiên giành chiến thắng tại cuộc thi. Ảnh: Missosology.

Các vị trí còn lại trong top 5 thuộc về đại diện Ecuador, Hà Lan, Guatemala và Việt Nam. Trong phần thi ứng xử của top 5, Jihan Dimack nhận được sự chú ý khi chia sẻ về phẩm chất một người phụ nữ bản lĩnh cần có, đồng thời nhắc đến mẹ cô như hình mẫu truyền cảm hứng. “Tôi tin rằng phẩm chất một người phụ nữ nên có là một trái tim nhân hậu và đối với tôi, tấm gương hoàn hảo chính là mẹ tôi”, cô nói. Theo Jihan Dimack, mẹ luôn đối xử tốt với những người xung quanh và đặt người khác lên trước bản thân. Cô cho rằng lòng tốt giúp con người lãnh đạo, tạo ra thay đổi và chạm đến trái tim người khác vượt lên trên những giới hạn vật chất. Ảnh: @jihandimack.

Jihan Dimack không phải gương mặt mới của các đấu trường nhan sắc quốc tế. Cô bắt đầu làm người mẫu từ năm 17 tuổi, sau đó tham gia các cuộc thi sắc đẹp tại quê nhà. Năm 2014, cô góp mặt tại cuộc thi Hoa hậu Tanzania. Hai năm sau, người đẹp đăng quang Miss Universe Tanzania và đại diện quốc gia tham dự Miss Universe tổ chức tại Philippines năm 2017. Sau gần một thập kỷ kể từ lần đầu bước ra sân khấu quốc tế, Jihan Dimack trở lại với Miss Grand Tanzania 2026. Kinh nghiệm từng tham gia và giành danh hiệu tại các cuộc thi sắc đẹp giúp cô có thêm sự chỉn chu, chuyên nghiệp và tự tin ở đấu trường nhan sắc năm nay. Ảnh: @jihandimack.

Hiện người đẹp làm việc trong lĩnh vực người mẫu, bán hàng và thương mại điện tử tại Trung Quốc. Cô từng sinh sống ở Tanzania, Liban và Mozambique trước khi đến Trung Quốc làm việc. Theo chia sẻ trên trang web cuộc thi, việc trải nghiệm nhiều môi trường văn hóa giúp cô có góc nhìn đa dạng hơn về thế giới. “Tôi tự hào mang trong mình dòng máu lai giữa Tanzania và Liban. Và việc là một người phụ nữ mang hai nền văn hóa đã cho tôi một góc nhìn độc đáo về thế giới”, cô chia sẻ. Tân hoa hậu cho biết bản thân học được cách trân trọng những truyền thống, lối sống khác nhau và nhìn thấy vẻ đẹp trong sự đa dạng. Jihan Dimack cũng nhấn mạnh những giá trị hình thành trong quá trình làm việc từ sớm, gồm tính độc lập, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Ảnh: @jihandimack.

Với tân hoa hậu, hành trình thi sắc đẹp không chỉ xoay quanh danh hiệu. Cô cho biết từng học được nhiều bài học về sự kiên trì, khả năng vượt qua khó khăn và niềm tin vào bản thân, kể cả từ những lần chưa đạt được kết quả như mong muốn. Khi trở lại đấu trường quốc tế với tư cách Miss Grand Tanzania 2026, Jihan Dimack muốn tận dụng cơ hội để giới thiệu hình ảnh đất nước. Cô nhắc đến văn hóa, sự đa dạng, lòng hiếu khách và tinh thần hòa bình của người Tanzania. “Tôi muốn chứng minh ý nghĩa của việc lãnh đạo bằng phẩm chất, sự duyên dáng, lòng trắc ẩn và và trở thành một đại sứ đích thực cho đất nước mình”, cô chia sẻ. Ảnh: @jihandimack.

Chiến thắng tại Miss Grand International 2026 mở ra một dấu mốc mới trong hành trình của Jihan Dimack. Sau nhiều năm theo đuổi lĩnh vực người mẫu và các cuộc thi sắc đẹp, cô trở thành đại diện Tanzania đầu tiên giành vương miện. Ảnh: @jihandimack.

Tuy vậy, sau khi chung kết Miss Grand International khép lại, chiến thắng của người đẹp 30 tuổi vướng một số tranh luận trên mạng xã hội. Cũng có ý kiến cho rằng Jihan Dimack chưa thực sự tỏa sáng ở chung kết hoặc có câu trả lời ứng xử tốt nhất. Ảnh: @jihandimack.