Đời thường của Song Joong Ki

Ngày 9/11, tờ Sports Khan đưa tin một huấn luyện viên thể hình đăng tải bức ảnh chụp cùng Song Joong Ki lên mạng xã hội. Người này chia sẻ những trải nghiệm của bản thân trong thời gian hướng dẫn nam diễn viên tập luyện.

Trong ảnh, Song Joong Ki đội mũ lưỡi trai đen, diện trang phục đơn giản và nở nụ cười rạng rỡ khi bế con gái của huấn luyện viên. Sự gần gũi, tự nhiên của Song Joong Ki khi tương tác với các em nhỏ thu hút sự chú ý.

Hình ảnh mới của Song Joong Ki do huấn luyện viên thể hình tiết lộ. Ảnh: Sports Khan.

Huấn luyện viên dành nhiều lời khen cho tính kỷ luật và khả năng tự chăm sóc bản thân của tài tử Hàn Quốc. "Dù khoảng thời gian làm việc cùng nhau không dài, tôi thực sự cảm thấy rất vui khi được tập luyện với anh ấy", người này viết.

Theo chia sẻ của huấn luyện viên thể hình, ngay cả khi lịch quay kéo dài đến khuya, Song Joong Ki vẫn duy trì thói quen thức dậy sớm để tập thể dục. Những ngày công việc kết thúc muộn, nam diễn viên cũng cố gắng hoàn thành buổi tập trước khi nghỉ ngơi.

Huấn luyện viên còn ấn tượng với cách Song Joong Ki tự xoay xở trong sinh hoạt khi phải sống xa nhà. Nam diễn viên chủ động đi mua thực phẩm, tự nấu ăn và quản lý mọi việc một cách ngăn nắp, bình tĩnh.

Đặc biệt, người này tiết lộ Song Joong Ki rất quan tâm đến các con. Trong những buổi tập, nếu các con liên lạc, nam diễn viên thường nhanh chóng gọi video để trò chuyện với chúng. Khi gặp con của huấn luyện viên tại trung tâm, anh cũng ân cần chăm sóc các bé.

Song Joong Ki thậm chí còn giới thiệu con của hai gia đình với nhau qua những cuộc gọi video. Huấn luyện viên nhận xét nam diễn viên rất thân thiện, ấm áp. Người này còn cảm ơn Song Joong Ki vì khoảng thời gian đồng hành, đồng thời chúc nam diễn viên thành công trong những dự án sắp tới và gia đình luôn khỏe mạnh, hạnh phúc.

Song Joong Ki kết hôn với nữ diễn viên Song Hye Kyo vào năm 2017. Hai người ly hôn theo thỏa thuận chung vào 2019. Đến 2023, nam diễn viên kết hôn lần 2 với nữ diễn viên người Anh Katy Louise Saunders. Cặp đôi hiện có một con trai và một con gái.

Về hoạt động nghệ thuật, Song Joong Ki dự kiến trở lại màn ảnh nhỏ với Love Cloud, phim truyền hình ngắn tập cuối tuần của đài KBS2, dự kiến phát sóng trong nửa đầu năm 2027.

Trong phim, anh đảm nhận vai Kang Woo Joo, nhân viên kiểm soát không lưu có khả năng nhìn thấu tâm tư của những người yêu cũ thông qua thời tiết. Tác phẩm khai thác câu chuyện tình cảm với ý tưởng giả tưởng độc đáo.