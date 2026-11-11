Đời thường của Mark Zuckerberg, một trong những tỷ phú công nghệ quyền lực nhất

Làm việc gần như cả cuộc đời

Ông từng nói mình làm việc khoảng 50-60 giờ mỗi tuần. Nếu tính cả những lúc nghĩ về công ty thì đó gần như là toàn bộ cuộc sống của ông. Khi đi công tác, lịch trình còn dày hơn vì ông thường xuyên gặp các nhà lãnh đạo thế giới.

Bớt quyết định vặt để dành sức cho việc lớn

Một trong những thói quen nổi tiếng nhất của ông là mặc cùng một kiểu trang phục mỗi ngày, thường là áo thun xám. Lý do rất thực tế: bớt những lựa chọn không cần thiết để dành năng lượng cho các quyết định quan trọng.

Theo nhiều nguồn, buổi sáng ông kiểm tra tình hình vận hành của Meta và tin tức toàn cầu trước, rồi mới đến giờ tập.

Mark Zuckerberg và vợ Priscilla Chan.

Từ chạy bộ đến võ thuật

Hành trình thể thao của ông khá thú vị. Ông từng mê chạy bộ, sau đó chuyển sang lướt sóng khi đại dịch COVID bùng phát, rồi cuối cùng gắn bó với MMA và jiu-jitsu Brazil (BJJ). Ông chọn huấn luyện viên Dave Camarillo, người từng dạy nhiều nhà vô địch UFC, sau khi hỏi ý kiến nhiều người.

Tháng 5/2023, ông tham gia giải jiu-jitsu đầu tiên trong đời và mang về huy chương vàng và bạc, khi vẫn còn là đai trắng. Ông chia sẻ rằng sau một đến hai tiếng tập luyện hoặc đấu tập, ông cảm thấy sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề công việc trong ngày. Ngoài ra, ông còn dùng sauna để phục hồi.

Gia đình là điểm tựa ngoài văn phòng

Zuckerberg gặp Priscilla Chan - vợ ông bây giờ - ở Harvard năm 2003 và kết hôn năm 2012. Hiện họ có ba con gái: Maxima (2015), August (2017) và Aurelia (2023). Theo lời vợ ông, ông có thói quen đọc sách hoặc lập trình cùng con trước giờ đi ngủ. Ông thường đi ngủ khoảng nửa đêm để đủ tám tiếng.

Năm 2015, hai vợ chồng lập Chan Zuckerberg Initiative, cam kết chuyển 99% cổ phần Meta, khi đó trị giá khoảng 45 tỷ USD, cho các hoạt động về y tế và giáo dục.

Bài học cho doanh nhân trẻ từ đời thường của ông chủ Meta

1. Kỷ luật quan trọng hơn cảm hứng. Một nếp sống đều đặn giúp giữ đầu óc minh mẫn.

2. Thể chất nuôi dưỡng tinh thần. Với ông, tập luyện là cách nạp năng lượng cho công việc.

3. Có ranh giới giữa việc và nhà. Giờ đọc sách cho con là khoảng thời gian tách khỏi vai trò CEO.

4. Nghĩ lớn về giá trị để lại. Thành công của ông gắn với một cam kết dài hạn vượt xa lợi nhuận.