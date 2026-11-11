Đời thường của cầu thủ nhập tịch ghi bàn ngày ra mắt tuyển Việt Nam

Tối 11/11, tuyển Việt Nam đón tiếp Đài Bắc Trung Hoa trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) trong khuôn khổ giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026. Phút thứ 22, Olaha Mạnh Đức là cầu thủ ghi bàn mở tỷ số cho những "Chiến binh sao vàng". Bàn thắng cũng là dấu ấn của cầu thủ gốc Nigeria trong lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Ảnh: Minh Chiến.

Hàng loạt bài đăng trên mạng xã hội nhanh chóng gọi tên Olaha Mạnh Đức. Cầu thủ sinh năm 1997 có tên khai sinh là Michael Onyedikachi Olaha. Anh đến Việt Nam vào đầu năm 2017, khi mới 19 tuổi, bắt đầu hành trình thi đấu trong màu áo CLB Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Minh Chiến.

Sông Lam Nghệ An cũng là đội bóng gắn liền với phần lớn sự nghiệp của Olaha tại Việt Nam. Sau ba mùa giải đầu tiên, anh rời Nghệ An năm 2019 để tìm kiếm cơ hội thi đấu ở nước ngoài, lần lượt khoác áo Hapoel Tel Aviv và Hapoel Kfar Shalem tại Israel. Đến năm 2021, nam tiền đạo tái hợp đội bóng quen thuộc. Ảnh: Song Lam Nghe An Football Club/Facebook.

Tháng 7/2026, Olaha chia tay Sông Lam Nghệ An để gia nhập CLB Công an TP.HCM. Trong bài đăng chia tay, Olaha gửi lời cảm ơn đến người dân và người hâm mộ xứ Nghệ sau nhiều năm gắn bó, khẳng định: "Sông Lam sẽ luôn là mái nhà của tôi và tôi sẽ mãi là người hâm mộ đội bóng này". Ảnh: CLB Công an TP.HCM/Facebook.

Vào tháng 9, sau khi nhập tịch Việt Nam, Olaha từng chia sẻ mong muốn được đóng góp cho tuyển quốc gia. Đến ngày 3/11, HLV Kim Sang-sik chính thức trao cơ hội cho anh trong đợt tập trung chuẩn bị cho các trận giao hữu quốc tế tháng 11. Ảnh: CLB Công an TP.HCM/Facebook.

Cầu thủ gốc Nigeria sở hữu chiều cao 1,86 m cùng thân hình săn chắc. Ngoài sân cỏ, Olaha Mạnh Đức khá kín tiếng về cuộc sống riêng. Ảnh: @mickyhit/Instagram.

Trên trang cá nhân, anh không thường xuyên đăng tải hình ảnh đời thường. Cầu thủ nhập tịch này chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc thi đấu, ăn mừng bàn thắng và kỷ niệm cùng đồng đội. Ảnh: @mickyhit/Instagram.

Việc được triệu tập lên tuyển Việt Nam mở ra chương mới trong sự nghiệp của Olaha ở tuổi 29. Với thể hình tốt và kinh nghiệm nhiều năm thi đấu tại V.League, anh được kỳ vọng mang đến thêm lựa chọn cho hàng công, đồng thời từng bước khẳng định vị trí trong đội hình của HLV Kim Sang-sik. Ảnh: Minh Chiến.