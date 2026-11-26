Tối 25/11, Lê Phương Khánh Như giành danh hiệu Á hậu 4 tại Miss International 2026 (Hoa hậu Quốc tế) trong đêm chung kết diễn ra tại Nhật Bản. Người đẹp sinh năm 2004, đến từ Khánh Hòa, từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025. Sở hữu chiều cao 1,69 m, gương mặt thanh tú, Khánh Như ghi dấu ấn tại đấu trường sắc đẹp quốc tế nhờ khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát và kỹ năng ứng xử. Ảnh: BTC.

Trong đêm chung kết, Khánh Như lần lượt vượt qua các vòng thi với phong thái tự tin, điềm tĩnh. Ở phần thi ứng xử dành cho top 5, trước câu hỏi về 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, cô lựa chọn mục tiêu giáo dục có chất lượng. Trả lời bằng tiếng Anh, cô bày tỏ niềm tin rằng giáo dục có thể mở ra cơ hội và thay đổi tương lai của mỗi đứa trẻ. Ảnh: BTC.

Trước đó, trong khoảng hai tuần tham gia cuộc thi tại Nhật Bản, Khánh Như gây thiện cảm nhờ sự chủ động khi giao lưu với các thí sinh quốc tế. Người đẹp mang đến cuộc thi bộ trang phục Vũ điệu Đông Hồ cùng dự án cộng đồng Digital Wings, hướng tới việc giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận công nghệ. Dù từng nhận ý kiến trái chiều về kỹ năng trình diễn tại bán kết, Khánh Như đạt thành tích vượt ngoài dự đoán của chuyên trang sắc đẹp Missosology.

Trước khi được biết đến với danh hiệu á hậu, Khánh Như đã có kinh nghiệm làm MC song ngữ tại nhiều sự kiện. Thời sinh viên, cô từng làm gia sư tiếng Anh để trang trải chi phí sinh hoạt và đầu tư cho công việc dẫn chương trình. Khánh Như thần tượng MC Khánh Vy và từng bày tỏ mong muốn trở thành người dẫn chương trình song ngữ chuyên nghiệp.

Người đẹp 22 tuổi theo học ngành Du lịch tại Đại học Kinh tế TP.HCM, sở hữu chứng chỉ IELTS 7.0. Bên cạnh việc học, cô tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, giành một số giải thưởng về hùng biện và dẫn chương trình. Khánh Như từng tiết lộ bản thân rèn luyện khả năng tiếng Anh thông qua việc xem phim và học theo cách phát âm của các diễn viên.

Khánh Như từng có ý định thi Miss World Vietnam 2023 nhưng phải hoãn lại. Sau hai năm tích lũy kinh nghiệm, cô quyết định thử sức khi đã tự tin hơn về kỹ năng sân khấu và khả năng giao tiếp. Trong quá trình tham gia các cuộc thi sắc đẹp, Khánh Như nhận được sự ủng hộ của gia đình.

Người đẹp sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to và má lúm đồng tiền. Cô thường xuất hiện với mái tóc dài uốn nhẹ, lối trang điểm thiên về tông hồng. Trong các bộ ảnh thời trang, Khánh Như thể hiện vẻ quyến rũ qua những mẫu váy ôm dáng, thiết kế hở vai hoặc cắt xẻ ở eo.

Phong cách ăn mặc đời thường của Khánh Như khá trẻ trung, nữ tính. Cô ưu tiên những thiết kế có phom dáng đơn giản, màu sắc nhẹ nhàng và ít phụ kiện. Khi đảm nhận vai trò MC tại các sự kiện, á hậu thường xuất hiện trong những bộ váy thanh lịch hoặc trang phục mang hơi hướm công sở.

Thuận Minh